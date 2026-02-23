一年一度的222貓之日來臨，原創內容平台MOJOIN推出年度公益特別企劃作品《喵生好難！222貓之日企劃feat.拼圖喵》邀請五位重量級小說家與漫畫家:ami亞海、苦楝、薪鹽、陳沛珛、致怡ZEI透過各自不同對喵星人的觀察轉化為創作內容，MOJOIN表示會策辦這個企劃是緣起於對流浪動物議題的長期關注，因此與「拼圖喵中途之家」攜手合作，MOJOIN認為透過故事能讓更多人看見弱勢貓咪的韌性，5部漫畫小說，將街貓、TNR、愛滋貓...等真實課題化為感人故事，作品的所有抖內收益將全數捐贈給拼圖喵，讓讀者的每一份支持都能實質轉化為守護喵星人的力量 。
獲金漫獎與國際肯定的陳沛珛表示希望用輕盈的方式畫出沉重的TNR（捕捉、絕育、回置）與多胎貓議題，陳沛珛一直以來都有在協助中途送養，她透露曾經撿到一隻一眼受感染失明的小貓，看起來明顯有殘疾，原本不抱期待有人會領養牠，但後來真的有人認養，陳沛珛認為每個人與每隻貓都有命定的緣分。而本身就領養傷殘貓的小說家苦楝，則從自家貓咪身上看見了純粹的生命哲學，苦楝說: 「我的貓前腳有部分截除，算是相對輕微的殘障，動物與人的不同之處在人在面對肢體的殘缺會有各種複雜的情緒，但貓咪會想著活下去，而且是用讓自己愉悅的方式活下去，這點總能觸動我。」漫畫家薪鹽也有養一隻糖尿病貓，薪鹽說:「我本身養貓已經12年，這次以愛滋貓為主題，取材過程中，一直以為愛滋貓會像人類一樣，初期就出現明顯的外在徵兆，但原來後期才會有變化，不過我知道貓愛滋不會傳染給人，可以與其他貓共養。 」
金漫大手致怡ZEI是貓狗兼具派，家裡有小狗與老貓，致怡ZEI透露自己在養小動物時曾被家中長輩勸退不要養貓，因為貓很自私，沒有感情不會報恩，但事實上並非如此，希望能藉此自己的作品能化解一些人對於貓的刻板印象，看見貓充滿靈性與情感豐沛的一面。ami亞海則是在實地取材走訪拼圖喵時，被夥伴們分享的貓咪「愛恨情仇」所吸引，ami亞海說: 「真的很像在聽八卦，很有趣，想把當時的景象還原到故事中，分享給大家看，因此這次的創作會是擬人群像劇風格的故事。」
即日起至 3月8日，讀者只要前往MOJOIN平台閱讀本次特別企劃作品，即可參與以下活動 ：
- 集氣祝福:閱讀 ami亞海、苦楝、薪鹽、陳沛珛、致怡ZEI 的最新創作並留言，即可獲得該話次專屬證件照貼紙。
- 應援罐罐: 抖內收益將全數捐體給浪貓公益團體拼圖喵之外，若於活動期間2/22(日)〜3/8(日)抖內內單金額達200元，還可抽拼圖喵廚房主食餐包-180克經典版*2(共抽20名)。