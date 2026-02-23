我是廣告 請繼續往下閱讀

熱浪提前報到！根據《台泰時報》20日報導，泰國氣象局宣布，全國將於22日正式進入夏季，氣溫將持續攀升，部分地區最高溫恐達42至43度。同時預警2月23日至25日期間可能出現夏季風暴，提醒民眾嚴防熱衰竭與劇烈天氣。泰國氣象局的局長蘇卡妮雅（Sukanyanee Yawinchan）指出，目前泰國上部地區最高溫普遍突破35度，並受到高溫氣團籠罩，風向也已轉為南風與東南風，符合入夏氣候條件。不過，季初冷空氣與熱空氣交會，將引發雷陣雨、強風甚至局部冰雹等典型夏季風暴現象。氣象單位說明，風暴過後氣溫將短暫下降，但隨即再度回升，炎熱體感恐更加明顯。預估2026年夏季將持續至5月中旬，3月至4月氣溫可能高於2025年同期。湄宏順府、南邦府與達府等地，最高溫甚至可能突破42度。在全球氣候背景方面，氣象廳表示，今年聖嬰—反聖嬰現象已轉為中性狀態，整體降雨量接近常年平均，但北部、中部與東部部分地區仍可能出現輕度乾旱，農業與水資源調度需提前因應。面對高溫與不穩定天氣，官方呼籲民眾避免在上午10時至晚間7時長時間從事戶外活動，外出應做好防曬並隨時補充水分，特別是長者與戶外工作者更須留意中暑風險。同時乾燥氣候也提高火災與森林火災機率。從酷暑到強風驟雨，泰國的夏天正拉開序幕。氣象廳提醒，極端天氣已成常態，唯有提早準備、提高警覺，才能在高溫與風暴交織的季節中平安度夏。