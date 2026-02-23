我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院近日裁決美國總統川普（Donald Trump）引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收的全球性關稅違法，對此，中國商務部今（23）日回應表示，正在評估相關影響，並稱事實反覆證明貿易戰沒有贏家。中國商務部以發言人答記者問方式發布新聞稿，有記者提問美國最高法院公佈關稅訴訟案裁決結果，判定美國政府依據《國際緊急經濟權力法》對相關貿易伙伴加徵的對等關稅、芬太尼關稅等相關關稅違法。請問商務部對此有何評價？中國商務部則回應說，「我們注意到美國最高法院公佈關稅訴訟案裁決結果，正在對相關內容和影響進行全面評估。中方一貫反對各種形式的單邊加徵關稅措施，反覆強調貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美方對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施既違反國際經貿規則，也違反美國內法，不符合各方利益」。中國商務部強調，「事實反覆證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。中方敦促美方取消對貿易伙伴加徵的有關單邊關稅措施。我們也注意到，美方正在準備採取貿易調查等替代措施，以期維持對貿易伙伴加徵的關稅，中方將對此保持密切關注並堅定維護中方利益」。