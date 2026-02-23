我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國佛門清淨地爆出情感糾紛，引發外界譁然。兩名女子疑因同時與一名僧侶交往而當面衝突，相關影片在網路上迅速流傳，掀起輿論。事件主角為暖武里府一間寺廟的住持，風波也讓寺廟形象備受考驗。根據《美聯社》報導，從曝光畫面中可看到一名女子在寺廟內當面質問寺廟住持帕克魯南塔喬拉那坦（Phra Khru Nantha Choranatham），指控他與包括自己在內的多名女子保持親密關係。該寺位於暖武里府的Wat Sak Yai，影片中氣氛緊張，對話火藥味十足。另一段影片顯示，這名女子與另一位疑似「情敵」的女性對峙。她聲稱住持已向她坦承有其他性關係，並握有聊天紀錄作為證據。對方則質疑她的動機，雙方各執一詞，甚至出現激烈言語衝突。寺內僧人帕瓦羅（Phra Waro）表示，在住持前往閉關前，寺方高層已知悉相關傳聞，但尚未採取行動。他個人對指控持保留態度，認為住持與一名佛像鑄造廠女業者往來，但可能只是因工作而互動頻繁。副住持帕查亞蓬（Phra Chayaphon Seelasuttho）則指出，若錄音內容經確認屬實，將依僧團戒律處理；若僧侶否認，則需展開調查。他強調，僧團自有紀律機制，真相必須查明。此外，寺內部分女性工作人員已被調離職務，以避免爭議擴大。當地攤販則表示不願輕信傳聞，認為未親眼所見難以斷定真偽，也猜測事件可能涉及金錢糾紛或名譽抹黑。不過，在社群媒體推波助瀾下，這場情感風暴已讓寺廟聲譽蒙上陰影，後續發展仍有待調查結果揭曉。