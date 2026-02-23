我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗於本月8日眾議院改選中，帶領自民黨一舉拿下三分之二席次，寫下戰後罕見紀錄；不過選舉期間暗潮洶湧，日媒調查指出，在選戰過程中出現大量疑似來自中國的網路操作，透過假訊息與AI生成圖片集中攻擊高市形象，意圖左右選民觀感。對此，政治評論員吳靜怡指出，這是一場針對民主體制的壓力測試，日本只是實驗場，而台灣恐怕才是主戰場。根據《日經濟聞》報導，在高市提出「台灣有事」相關談話後，網路上出現大批帳號同步放大「反高市」論述，包含要求下台、指控背叛國民，甚至將其與宗教團體掛鉤等標籤。部分內容搭配陰影化處理的人像、誇張對比圖與軍力展示圖，強化負面情緒；更有帳號捏造其家族背景，將祖父描述為侵華日軍軍官，並先在台灣社群流傳，再回流日本平台，形成跨境傳播鏈。「重點是中共為什麼要針對高市？背後更突顯出中共的焦慮！」吳靜怡分析，高市在日本政壇立場鮮明，被視為最硬的「抗中派」與「挺台派」人物，主張強化防衛預算、推動經濟安保，甚至提議與台灣建立更緊密的情報聯繫。吳靜怡續指，對中共來說，如果高市坐穩首相位置，日本將成為阻礙其「大國崛起」最頑強的堡壘，所以，他們必須透過假訊息，把高市貼上「邪教信徒」、「戰犯後代」的標籤，試圖分化日本保守陣營。她也指出，此次攻擊模式呈現「AI影像結合大量帳號同步」的新樣態，顯示認知作戰技術已進化。吳靜怡進一步警告，日本可能只是「實驗室」，台灣才是真正的「主戰場」。她提到，台灣社群平台每日充斥大量可疑貼文與留言，假帳號更超過超過1萬組，2025年一整年，國安團隊查獲的異常帳號高達4.5萬組，比起2024年，暴增了1.7 萬組。她指出，隨著2026地方選舉、2028總統大選逼近，台灣要如何積極面對？從打詐到反介選！最後，吳靜怡也強調，中共的認知作戰已經進化到 「官民合作模式」，台灣一定也有大量協作者、公關公司，日本正在參考我們的《反滲透法》擬定新法，而台灣更應該補強對於 「AI 偽造內容」 的即時下架機制與刑事責任，否則，下一次演習，面對的將不只是機艦，而是每個人手機裡那231萬則足以亂真的偽資訊。