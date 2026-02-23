瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）看好黃金走勢，認為金價仍有上漲空間，預測未來幾個月金價將漲到每盎司6200美元，並點出支撐金價強勁上漲的3個關鍵因素。
CIO在最新報告中分析支撐金價的第一個理由是地緣政治風險。美國已在中東地區部署了兩艘航空母艦、戰鬥機，其軍事集結規模甚至超過了今年年初川普在委內瑞拉的軍事部署。美國能否與伊朗達成協議仍有待觀察，但是總體而言，鑑於川普的外交政策特性，地緣政治不確定性不太可能降低。雖然地緣政治事件通常不會對全球市場產生持久影響，但它們可能會引發暫時的市場波動，從而支撐對黃金等投資組合對沖工具的需求。
第二個理由是聯準會的寬鬆政策。美元走弱與美國實質利率下降皆有利於金價，這樣的總體經濟環境仍然存在，因為聯準會的寬鬆循環尚未結束。儘管近期就業數據較為強勁，且最新一次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要中帶有部分鷹派訊號，但未來幾個月通膨壓力可望進一步緩解，加上今年稍晚聯準會人事結構將更偏向鴿派，這些因素應會支持進一步降息。預期在9月底前聯準會將降息兩次，每次各25個基點。
第三個理由是黃金需求預計將進一步上升。世界黃金協會（World Gold Council）的數據顯示，2025年全球黃金總需求首次突破5000公噸，預計在投資活動升溫與各國央行強勁買盤的支撐下，需求將持續增加。亞洲收入提升也將為黃金珠寶帶來長期結構性需求支撐。另一方面，供給則相對停滯。儘管金價走高可能刺激礦業勘探與開發，但伍德麥肯錫（Wood Mackenzie）估計，到2028年將有80座礦場耗盡其現行產能。
CIO最後結論，維持對黃金的看多觀點，並將黃金視為有效的投資組合多元化工具，有助於對沖一系列市場和經濟風險。
摩根大通喊金價上看每盎司6300美元
瑞銀不是唯一看多金價的大型投行，摩根大通最新也將黃金目標價從每盎司5055美元上調至6300美元。摩根大通認為雖然近期市場波動較大，但黃金的中期走勢仍然被看好，且隨著機構投資者和私人投資者持續上調黃金的持有比例，黃金將繼續成為受到投資者青睞的資產。
