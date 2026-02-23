我是廣告 請繼續往下閱讀

雲林北港文化路一棟大樓昨（22）日凌晨驚傳虐狗事件，一隻黃色米克斯犬竟被人從高處丟下，墜地瞬間驚恐狂吠、而飼主理由竟僅是因為「酒後心情不佳」。警方獲報後循線追查，迅速將涉案的32歲劉姓男子查緝到案，全案依違反《動物保護法》函送雲林地檢署偵辦。事發於凌晨1時53分許，負責動物救援的彭姓業者在社群平台公布監視器畫面，可見大樓高處突然有黑影墜落，一隻大黃狗重摔在一樓路面後，因劇痛與恐懼不斷哀號，畫面令人不忍。業者隨即將犬隻送往嘉義高醫動物醫院急救，經診斷有肝臟破裂、內出血及骨盆骨折等傷勢，情況一度危急，所幸經手術與治療後暫時保住性命，目前仍需後續觀察。警方表示，專案人員調閱大樓及周邊監視器畫面，鎖定租住該處的劉姓男子。劉男供稱，平日在嘉義從事工人工作，當晚飲酒後情緒低落，才將狗帶至5樓丟下。警方訊後依《動物保護法》將其函送雲林地檢署偵辦，詳細案情與責任歸屬仍待檢方進一步釐清。