「2026台日棒球國際交流賽」將在2月25至28日點燃戰火，日本職棒（NPB）太平洋聯盟雙雄福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊來台獻技，將交手中信兄弟、味全龍以及2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊。《NOWnews 今日新聞》替讀者整理本次賽事相關賽程、選手陣容、女孩名單、賽後演出嘉賓以及售票資訊懶人包。
📝本文重點摘要
📍賽程
📍票務
📍購票連結
📍轉播資訊
📍預計參賽選手
📍啦啦隊女孩名單
📍賽後演出嘉賓
🟡 2026台日棒球國際交流賽 賽程（2月25日至28日、臺北大巨蛋）
📍2月25日（三） 19：00
中信兄弟 vs 福岡軟銀鷹
📍2月26日 （四）19：00
經典賽中華隊 vs 福岡軟銀鷹
📍2月27日（五） 15：00
經典賽中華隊 vs 北海道日本火腿鬥士
📍2月28日（六） 15：00
味全龍 vs 北海道日本火腿鬥士
🟡 2026台日棒球國際交流賽 票務資訊（2月25至27日）：
B1本後就一起席：2880元
B1本後夠資格席：2680元
B1戰力應援席：2880元
B1成就經典席：2580元
B1內野一般區：2180元
B1外野：1280元
L2內野中央區：2280元
L2內野一般區：1680元
L2外野：880元
L4內野：1080元
L5內野：880元
🟡 2026台日棒球國際交流賽 票務資訊（2月28日）：
B1本後就一起席：2680元
B1本後夠資格席：2480元
B1戰力應援席：2680元
B1成就經典席：2380元
B1內野一般區：1880元
B1外野：980元
L2內野中央區：1980元
L2內野一般區：1380元
L2外野：680元
L4內野：880元
L5內野：680元
🟡 2026台日棒球國際交流賽 購票連結：拓元售票
🎟️ 取票系統：ibon便利生活站
🟡 2026台日棒球國際交流賽 轉播資訊：
📺 有線電視：緯來體育台
📺 網路直播：緯來體育台 Youtube（付費）
🟡 2026台日棒球國際交流賽 預計參賽選手名單（截至2月23日公布）
⚾️北海道火腿鬥士隊：
雷耶斯、清宮幸太郎、万波中正、野村佑希、田宮裕涼、山縣秀、水谷瞬、郡司裕也
⚾️福岡軟銀鷹隊：
柳田悠岐、山川穗高、今宮健太、栗原陵矢、野村勇、上澤直之、柳町達
🟡 2026台日棒球國際交流賽 啦啦隊女孩名單
▪️CT AMAZE女孩名單（共36位）
峮峮、妮可、短今、衣宸、少鹽、林夏蕾、林襄、小映、璦昀、菲菲、蘿拉、沛沛、秀秀子、Jessy、丹丹、安娜、卡洛琳、潔潔、孟潔、岱瑩、熊霓、彭彭、卉妮、貝佳頤、瑟七、侯芳、Yuki、芮絲、Maggie、一七、一粒、妡0、林浠、螢螢、李樂、恬魚
36位女孩將分成2組小隊各18人，分別於2日中華隊的賽程當中登場應援。
▪️中華隊應援團團長名單（共6位）
本次將邀請到小白、Travis、勛雞、York、Aby及柏澄出席擔任應援團團長
▪️Passion Sisters 女孩名單（共8位）
2月25日陣容：曼容、少鹽、衣宸、小迪、邊荷律、維尼、瑄、JJUBI
▪️小龍女 女孩名單（共8位）
2月28日陣容：賴可、霖霖、小蛙、寧寧、詩雅、靜靜、金娜妍、權喜原
▪️Fighters Girl 女孩名單（共8位）
2月27日、28日陣容：駒野稀子、上野菜奈子、尾﨑真理子、工藤心優、鈴木志織、水落桜子、水落桃子、宮崎莉緒
🟡 2026台日棒球國際交流賽 賽後演出嘉賓
🎤2月25日賽後：Dara（Sandara Park）、超心動♡宣傳部
🎤2月26日賽後：李聖傑
🎤2月27日賽後：滅火器
🎤2月28日賽後：2PM、MONSTA X
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍賽程
📍票務
📍購票連結
📍轉播資訊
📍預計參賽選手
📍啦啦隊女孩名單
📍賽後演出嘉賓
🟡 2026台日棒球國際交流賽 賽程（2月25日至28日、臺北大巨蛋）
📍2月25日（三） 19：00
中信兄弟 vs 福岡軟銀鷹
📍2月26日 （四）19：00
經典賽中華隊 vs 福岡軟銀鷹
📍2月27日（五） 15：00
經典賽中華隊 vs 北海道日本火腿鬥士
📍2月28日（六） 15：00
味全龍 vs 北海道日本火腿鬥士
🟡 2026台日棒球國際交流賽 票務資訊（2月25至27日）：
B1本後就一起席：2880元
B1本後夠資格席：2680元
B1戰力應援席：2880元
B1成就經典席：2580元
B1內野一般區：2180元
B1外野：1280元
L2內野中央區：2280元
L2內野一般區：1680元
L2外野：880元
L4內野：1080元
L5內野：880元
🟡 2026台日棒球國際交流賽 票務資訊（2月28日）：
B1本後就一起席：2680元
B1本後夠資格席：2480元
B1戰力應援席：2680元
B1成就經典席：2380元
B1內野一般區：1880元
B1外野：980元
L2內野中央區：1980元
L2內野一般區：1380元
L2外野：680元
L4內野：880元
L5內野：680元
🟡 2026台日棒球國際交流賽 購票連結：拓元售票
🎟️ 取票系統：ibon便利生活站
🟡 2026台日棒球國際交流賽 轉播資訊：
📺 有線電視：緯來體育台
📺 網路直播：緯來體育台 Youtube（付費）
⚾️北海道火腿鬥士隊：
雷耶斯、清宮幸太郎、万波中正、野村佑希、田宮裕涼、山縣秀、水谷瞬、郡司裕也
柳田悠岐、山川穗高、今宮健太、栗原陵矢、野村勇、上澤直之、柳町達
🟡 2026台日棒球國際交流賽 啦啦隊女孩名單
▪️CT AMAZE女孩名單（共36位）
峮峮、妮可、短今、衣宸、少鹽、林夏蕾、林襄、小映、璦昀、菲菲、蘿拉、沛沛、秀秀子、Jessy、丹丹、安娜、卡洛琳、潔潔、孟潔、岱瑩、熊霓、彭彭、卉妮、貝佳頤、瑟七、侯芳、Yuki、芮絲、Maggie、一七、一粒、妡0、林浠、螢螢、李樂、恬魚
36位女孩將分成2組小隊各18人，分別於2日中華隊的賽程當中登場應援。
▪️中華隊應援團團長名單（共6位）
本次將邀請到小白、Travis、勛雞、York、Aby及柏澄出席擔任應援團團長
▪️Passion Sisters 女孩名單（共8位）
2月25日陣容：曼容、少鹽、衣宸、小迪、邊荷律、維尼、瑄、JJUBI
2月28日陣容：賴可、霖霖、小蛙、寧寧、詩雅、靜靜、金娜妍、權喜原
2月27日、28日陣容：駒野稀子、上野菜奈子、尾﨑真理子、工藤心優、鈴木志織、水落桜子、水落桃子、宮崎莉緒
🎤2月25日賽後：Dara（Sandara Park）、超心動♡宣傳部
🎤2月26日賽後：李聖傑
🎤2月27日賽後：滅火器
🎤2月28日賽後：2PM、MONSTA X
更多「2026經典賽」相關新聞。