「2026台日棒球國際交流賽」將在2月25至28日點燃戰火，日本職棒（NPB）太平洋聯盟雙雄福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊來台獻技，將交手中信兄弟、味全龍以及2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊。《NOWnews 今日新聞》替讀者整理本次賽事相關賽程、選手陣容、女孩名單、賽後演出嘉賓以及售票資訊懶人包。

🟡 2026台日棒球國際交流賽 賽程（2月25日至28日、臺北大巨蛋）

📍2月25日（三） 19：00

中信兄弟 vs 福岡軟銀鷹

📍2月26日 （四）19：00

經典賽中華隊 vs 福岡軟銀鷹

📍2月27日（五） 15：00

經典賽中華隊 vs 北海道日本火腿鬥士

📍2月28日（六） 15：00

味全龍 vs 北海道日本火腿鬥士

2026台日棒球國際交流賽賽程表。（圖／悍創運動行銷提供）
🟡 2026台日棒球國際交流賽 票務資訊（2月25至27日）：

B1本後就一起席：2880元

B1本後夠資格席：2680元

B1戰力應援席：2880元

B1成就經典席：2580元

B1內野一般區：2180元

B1外野：1280元

L2內野中央區：2280元

L2內野一般區：1680元

L2外野：880元

L4內野：1080元

L5內野：880元

🟡 2026台日棒球國際交流賽 票務資訊（2月28日）：

B1本後就一起席：2680元

B1本後夠資格席：2480元

B1戰力應援席：2680元

B1成就經典席：2380元

B1內野一般區：1880元

B1外野：980元

L2內野中央區：1980元

L2內野一般區：1380元

L2外野：680元

L4內野：880元

L5內野：680元

2026台日棒球國際交流賽票價資訊。（圖／悍創運動行銷提供）
🟡 2026台日棒球國際交流賽 購票連結：拓元售票

🎟️ 取票系統：ibon便利生活站

🟡 2026台日棒球國際交流賽 轉播資訊：

📺 有線電視：緯來體育台

📺 網路直播：緯來體育台 Youtube（付費）

▲2026台日棒球國際交流賽，北海道日本火腿鬥士隊預計參賽選手名單。（圖／挺悍運動行銷提供）
🟡 2026台日棒球國際交流賽 預計參賽選手名單（截至2月23日公布）

⚾️北海道火腿鬥士隊：

雷耶斯、清宮幸太郎、万波中正、野村佑希、田宮裕涼、山縣秀、水谷瞬、郡司裕也

▲2026台日棒球國際交流賽，福岡軟銀鷹隊預計參賽選手名單。（圖／挺悍運動行銷提供）
⚾️福岡軟銀鷹隊：

柳田悠岐、山川穗高、今宮健太、栗原陵矢、野村勇、上澤直之、柳町達

▲CT AMAZE3 6位女孩名單。（圖／悍創運動行銷提供）
🟡 2026台日棒球國際交流賽 啦啦隊女孩名單

▪️CT AMAZE女孩名單（共36位）

峮峮、妮可、短今、衣宸、少鹽、林夏蕾、林襄、小映、璦昀、菲菲、蘿拉、沛沛、秀秀子、Jessy、丹丹、安娜、卡洛琳、潔潔、孟潔、岱瑩、熊霓、彭彭、卉妮、貝佳頤、瑟七、侯芳、Yuki、芮絲、Maggie、一七、一粒、妡0、林浠、螢螢、李樂、恬魚

36位女孩將分成2組小隊各18人，分別於2日中華隊的賽程當中登場應援。

▪️中華隊應援團團長名單（共6位）

本次將邀請到小白、Travis、勛雞、York、Aby及柏澄出席擔任應援團團長

▲中華隊應援團團長資訊。（圖／悍創運動行銷提供）
▪️Passion Sisters 女孩名單（共8位）

2月25日陣容：曼容、少鹽、衣宸、小迪、邊荷律、維尼、瑄、JJUBI

▲2026台日棒球國際交流賽，Passion Sisters 女孩出席名單。（圖／挺悍運動行銷提供）
▪️小龍女 女孩名單（共8位）

2月28日陣容：賴可、霖霖、小蛙、寧寧、詩雅、靜靜、金娜妍、權喜原

▲2026台日棒球國際交流賽，小龍女女孩出席名單。（圖／挺悍運動行銷提供）
▪️Fighters Girl 女孩名單（共8位）

2月27日、28日陣容：駒野稀子、上野菜奈子、尾﨑真理子、工藤心優、鈴木志織、水落桜子、水落桃子、宮崎莉緒

▲2026台日棒球國際交流賽，Fighters Girl女孩出席名單。（圖／挺悍運動行銷提供）
🟡 2026台日棒球國際交流賽 賽後演出嘉賓

🎤2月25日賽後：Dara（Sandara Park）、超心動♡宣傳部

🎤2月26日賽後：李聖傑

🎤2月27日賽後：滅火器

🎤2月28日賽後：2PM、MONSTA X

▲韓國人氣團體2PM、Dara將登上「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」的表演嘉賓。（圖／挺悍賽事行銷提供）
▲2026台日棒球國際交流賽，2月28日表演嘉賓MONSTA X。（圖／挺悍賽事行銷提供）
▲日本人氣女團超心動♡宣傳部，將在2月25日於台日棒球交流賽賽後演出。（圖／挺悍運動行銷提供）
