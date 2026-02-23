今（23）日農曆春節結束！四大超商推出咖啡優惠，7-11門市有特選美式買2送2，還有行動隨時取寄杯美式、拿鐵買8送8；全家便利商店APP「隨買跨店取」一日限定優惠，特濃美式、特濃拿鐵10元多喝一杯，相當於將近5折開喝，門市還有特濃美式買一送一最後一天。
🟡7-ELEVEN
📍 門市｜限2月23日
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯精品馥芮白2杯109元，5.5折（原價100元、特價55元）
📍 門市｜2月22日至2月26日
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾精品馥芮白咖啡買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍 APP｜2月23日至2月28日
◾大杯特選美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買8送8，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯厚乳拿鐵買8送8，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵5杯200元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾風味系列指定冰飲4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶5杯200元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾精品冰香椰厚拿鐵3杯200元，6.1折（原價110元、特價67元）
🟡全家便利商店
📍APPFamiNow外送自取｜即起至3月31日
◾Let’s Café美好分享壺 經典美式買一送一，5折（原價280元、特價140元）
📍APP｜2月22日至2月23日
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾
大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價50元）
◾
大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜2月22日至2月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
🟡星巴克
開工大吉！星巴克買一送一連喝兩天，周一、周二（2月23日、24日）當天上午11時至晚間8時，大杯以上同品項第2杯免費，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜2月11日至3月3日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯富桂紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾大杯熱恐龍巧克力歐蕾單杯35元，5.4折（原價65元）
◾大杯冰恐龍巧克力歐蕾單杯29元，4.5折（原價65元）
◾大杯熱巧克力珍珠歐蕾40元，5.1折（原價79元）
📍門市｜28日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
🟡美廉社
📍門市｜2月4日至3月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜2月4日至3月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍APP｜2月21日至2月23日
◾濃萃美式買10送11，4.8折（原價50元、特價24元）
◾萃鮮奶拿鐵買10送11，4.8折（原價60元、特價29元）
會員限購3組，限量1000組，兌換期限至2026年4月23日
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克
