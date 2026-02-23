我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 7-11周一開工日2月23日當天，大杯特選美式買2送2、中杯精品馥芮白2杯109元。（圖／業者提供）

▲7-11開工日咖啡優惠，濃萃美式買2送2。（圖／7-11.com.tw）

▲7-11開工咖啡優惠，寄杯飲品組合價200元。（圖／7-11.com.tw）

▲全家Let’s Café美好分享壺買一送一。（圖／全家提供）

今（23）日農曆春節結束！四大超商推出咖啡優惠，7-11門市有特選美式買2送2，還有行動隨時取寄杯美式、拿鐵買8送8；全家便利商店APP「隨買跨店取」一日限定優惠，特濃美式、特濃拿鐵10元多喝一杯，相當於將近5折開喝，門市還有特濃美式買一送一最後一天。◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾中杯精品馥芮白2杯109元，5.5折（原價100元、特價55元）◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾精品馥芮白咖啡買2送2，5折（原價120元、特價60元）◾大杯特選美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）◾大杯特選拿鐵買8送8，5折（原價80元、特價40元）◾特大杯厚乳拿鐵買8送8，5折（原價85元、特價43元）◾大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵5杯200元，6.7折（原價60元、特價40元）◾風味系列指定冰飲4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶5杯200元，6.7折（原價60元、特價40元）◾精品冰香椰厚拿鐵3杯200元，6.1折（原價110元、特價67元）◾Let’s Café美好分享壺 經典美式買一送一，5折（原價280元、特價140元）◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）