我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節連假結束，今（23）日開始上班上學，國民黨今也舉行新春團拜，由黨主席鄭麗文主持。她致詞時表示，開春上班第一天看到黨內幹部與民意代表齊聚一堂，精神奕奕、人氣旺盛，象徵新的一年有好的開始。她強調，面對國會攻防與年底選舉挑戰，國民黨已經回到「戰鬥位置」，將承載基層與全台民眾的高度期待，全力拚戰。鄭麗文致詞時逐一向與會貴賓致意，包括前主席吳伯雄、前副主席林豐正、中常委、中央委員、黨部一級主管及全體立委。她看到國民黨立院黨團總召傅崐萁開懷大笑，還虧傅「還笑得出來。」她笑稱，過年期間大家都有吃好睡好，「我也胖了一點」，現場氣氛熱絡，展現團隊士氣。她也特別請現場立委起立，表示「國民黨需要你們，台灣也需要你們」，盼給予更多掌聲與支持。鄭麗文指出，今年首先面對的是國會戰場，年底還有多場選舉，不少同志將披上戰袍參選。她說，國民黨肩負來自台澎金馬各地民眾的期待，必須延續過去優秀的執政成績，在已執政縣市持續連任，尚未執政的縣市則回應民心思變，為地方帶來新的春天與希望。鄭麗文強調，國民黨將秉持初心不變，為中華民國長遠發展、為台灣全民共享福祉努力，也期盼兩岸迎來和平溫暖的春天，讓下一代發光發熱，讓「台灣之光」照亮世界。久未公開現身的吳伯雄致詞也說，衷心期望國民黨比過去更團結，在今後的一年，打出一個最亮麗的成績。傅崐萁說，希望在鄭麗文帶領之下，一起團結迎回台灣。