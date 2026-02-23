農曆新年過完，代表新的一年正式開始了！不妨透過居家擺設，提升自己新年好運，民俗專家楊登嵙表示，家中的地運、宅運不是一成不變，而是隨著九大行星運轉產生變化，所以每年可根據磁場變化，針對感情、財運、健康、事業等需求改變擺設，讓每年都是好運、財運旺旺來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
先找到家中方位　針對所求擺放裝飾

2026年利用居家風水開運，可依自己需求願望，針對感情、財運、考運、平安、健康、事業擺放風水小物。擺設前要先找到室內格局方位，首先，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，如下圖：

▲2026年九宮飛星圖。（圖／楊登嵙提供）
▲2026年九宮飛星圖。（圖／楊登嵙提供）
求感情、桃花：中央桃花位

「喜星」、「桃花星」、「官星」主宰人際關係、事業、異性緣，今年桃花星就在正中間，可在此位置擺放正在開花的植物或放置粉紅色水晶球，可增加異性緣及人際關係，提升事業運。不過楊登嵙也提醒，這個位置千萬不要擺設假花、大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。

▲可以在房屋正中央擺放開花植物，招來好桃花、好人緣。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲可以在房屋正中央擺放開花植物，招來好桃花、好人緣。（示意圖／記者黃韻文攝）
求財運：東方財帛位

「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，買股票、基金的一般投資人，或是賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，今年可在東方放置「催財轉水」的流水盆，或擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

▲在東方擺放聚寶盆，可新年財運亨通。（示意圖／Gemini AI生成）
▲在東方擺放聚寶盆，可新年財運亨通。（示意圖／Gemini AI生成）
求考運：東北方文昌星

「文昌星」主宰考試、智慧等，可把4支毛筆用紅線串連，並用紅色紙書寫姓名、出生年月日，吊掛在房內東北方位置，或是擺設綠色植物一盆，對於面臨考試的人，可增加考運，集中注意力，公司負責人、主管、幹部可助其判斷正確，提升工作效率、業績。

▲東北方掌管考運，在這裡擺放綠色植物，可提升工作效率。（圖／21世紀不動產提供）
▲東北方掌管考運，在這裡擺放綠色植物，可提升工作效率。（圖／21世紀不動產提供）
求平安：南方瘟神

「五黃星」又稱「瘟神」，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，若是動了必有凶禍，所以不可在南方動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。若遇此方位必須動工、裝修，則要拜「地基主」，以免太歲頭上動土，帶來不幸。若睡床在此方位，則可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才有效。

▲如果床在在南方，可放置羅盤趨吉避凶。（示意圖／翻攝百度百科）
▲如果床在在南方，可放置羅盤趨吉避凶。（示意圖／翻攝百度百科）
求健康：西北方病符星

「病符星」主宰健康、疾厄，健康是要平時加以運動、保養、調適，若床位在西北方病符星，可掛上金、銅等金屬製的葫蘆加以改善，而且葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才能達到「收煞」之效。

▲掛上封口的葫蘆可吸收煞氣。（圖／shutterstock）
▲掛上封口的葫蘆可吸收煞氣。（圖／shutterstock）
求事業：東南方官祿位

「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高昇、升官發財的人，可在東南方，擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可臥趴，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去了。

資料來源：楊登嵙

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
相關新聞

本周開工星座運勢／處女好運、雙子注意小人貴人並存(2/22-2/28)

2026開工懶人包》專家揭開工吉時、怎麼拜、開工紅包行情、開運法

2026馬年運勢！Gemini 7種免費AI算命指令公開：八字、塔羅都能算

2026馬年想脫單？命理師揭最強桃花位：居家擺設5招、好運旺整年