農曆新年過完，代表新的一年正式開始了！不妨透過居家擺設，提升自己新年好運，民俗專家楊登嵙表示，家中的地運、宅運不是一成不變，而是隨著九大行星運轉產生變化，所以每年可根據磁場變化，針對感情、財運、健康、事業等需求改變擺設，讓每年都是好運、財運旺旺來。
先找到家中方位 針對所求擺放裝飾
2026年利用居家風水開運，可依自己需求願望，針對感情、財運、考運、平安、健康、事業擺放風水小物。擺設前要先找到室內格局方位，首先，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，如下圖：
求感情、桃花：中央桃花位
「喜星」、「桃花星」、「官星」主宰人際關係、事業、異性緣，今年桃花星就在正中間，可在此位置擺放正在開花的植物或放置粉紅色水晶球，可增加異性緣及人際關係，提升事業運。不過楊登嵙也提醒，這個位置千萬不要擺設假花、大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。
求財運：東方財帛位
「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，買股票、基金的一般投資人，或是賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，今年可在東方放置「催財轉水」的流水盆，或擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。
求考運：東北方文昌星
「文昌星」主宰考試、智慧等，可把4支毛筆用紅線串連，並用紅色紙書寫姓名、出生年月日，吊掛在房內東北方位置，或是擺設綠色植物一盆，對於面臨考試的人，可增加考運，集中注意力，公司負責人、主管、幹部可助其判斷正確，提升工作效率、業績。
求平安：南方瘟神
「五黃星」又稱「瘟神」，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，若是動了必有凶禍，所以不可在南方動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。若遇此方位必須動工、裝修，則要拜「地基主」，以免太歲頭上動土，帶來不幸。若睡床在此方位，則可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才有效。
求健康：西北方病符星
「病符星」主宰健康、疾厄，健康是要平時加以運動、保養、調適，若床位在西北方病符星，可掛上金、銅等金屬製的葫蘆加以改善，而且葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才能達到「收煞」之效。
求事業：東南方官祿位
「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高昇、升官發財的人，可在東南方，擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可臥趴，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去了。
資料來源：楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
