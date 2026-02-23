我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節9天連假結束，今（23）日初七是開工日，總統賴清德邀請五院院長於總統府舉辦新春茶敘，立法院長韓國瑜也與會，建議賴清德要「化」。國民黨立委洪孟楷今受訪說，除了化，也要解，重點仍在於「解鈴還須繫鈴人」，執政者應展現更多包容與誠意，主動化解僵局。洪孟楷指出，若五院院長新春茶敘能成為制度化慣例，不論未來誰擔任總統，每年開春都能藉此溝通協調，對中華民國憲政運作是正面發展。不過他也直言，過去兩年朝野紛爭未必全由五院造成，執政黨在大罷免失敗後，若仍未積極與主流民意溝通、傾聽，將相當可惜。他呼籲，除了茶敘外，總統也可考慮召開國是會議，加強朝野對話。針對台美談判與關稅議題，洪孟楷強調，政府與美方談判的進度與內容應對國人清楚說明。立法院已敲定3月3日邀請行政院長卓榮泰進行專案報告，但美國最高法院判決及美國總統川普宣布對全球課徵15%關稅，讓過去談判基礎出現變化，行政部門應說明是否已有因應劇本，以及我方條件與後續審議方向。洪孟楷表示，唯有讓國會與國人充分掌握台灣目前所處的談判利基與基礎，立法院才能進一步審理相關議案。他呼籲行政院儘速統整現況與對策，向社會完整報告，國會也會站在中華民國立場為民眾把關。至於國防與軍購議題，洪孟楷說，國民黨團將提出自家版本，民眾黨團也有版本，待各自方案出爐後會儘速討論。他強調，國民黨支持強化國防、捍衛台灣2350萬人民安全，但行政部門應開誠布公，說明1.25兆元預算分配，包括哪些屬於對美軍購、商購或其他對外採購，讓社會清楚了解，才能展開理性討論。