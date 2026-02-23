我是廣告 請繼續往下閱讀

▲無論是在Netflix上想看緊張刺激的直播，或是動作片與各國節目，只要輸入隱藏代碼就能直接進入選單。（圖／林佳妤提供）

▲Netflix隱藏代碼，就連成人動畫與電影都看得到。（圖／翻攝自Netflix官網）

▲《單身即地獄5》超紅，Netflix也宣布將製作第6季。（圖／翻攝自 IG @netflixkr）

年假結束開工超掙扎？晚上回家就想宅在家追劇？結果不少人打開Netflix滑半天，卻總覺得片單「怎麼都那些」，其實平台內建「隱藏代碼」功能，只要輸入特定數字，就能直達更精準的分類頁面，《NOWNEWS今日新聞》幫各位讀者整理所有代碼，包括18禁動作片、成人動畫、漫威宇宙或各國電視節目等，快速避開演算法推薦，讓讀者們能夠直接找到對味片單，趕緊手刀收藏！開啟瀏覽器進入Netflix首頁並登入帳號確認網址為：https://www.netflix.com/browse在網址後方加入 /genre/代碼👉 範例：https://www.netflix.com/browse/genre/1365（動作與冒險片）Netflix App沒有網址列，直接在搜尋欄輸入「代碼數字」，下方就會跳出對應分類片單。動作與冒險片：1365科幻與奇幻片：1492浪漫愛情片：8883驚悚片：8933恐怖片：8711喜劇片：6548紀錄片：6839音樂劇：1701漫威系列：10118各式動漫：7424獨立電影：7077經典劇集：29809經典電影：31574經典戰爭片：48744經典電視卡通片：11177迪士尼系列：67673兒童與家庭片：783美食旅遊電視節目：72436兒童電視節目：27346韓國電視節目：6787918禁動作片：4698成人動畫片：11881LGBT片：5977Netflix首頁推薦主要依照演算法推送，若長期觀看同一類型作品，推薦頁面會變得單一，透過隱藏代碼，可以跳脫既有觀看紀錄，快速瀏覽冷門或細分分類，對於想找特定題材的人特別實用。下次再滑到懷疑人生，不妨試試這些神祕數字，說不定能挖到意想不到的寶藏片單，讀者趕緊手刀收藏！