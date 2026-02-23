年假結束開工超掙扎？晚上回家就想宅在家追劇？結果不少人打開Netflix滑半天，卻總覺得片單「怎麼都那些」，其實平台內建「隱藏代碼」功能，只要輸入特定數字，就能直達更精準的分類頁面，《NOWNEWS今日新聞》幫各位讀者整理所有代碼，包括18禁動作片、成人動畫、漫威宇宙或各國電視節目等，快速避開演算法推薦，讓讀者們能夠直接找到對味片單，趕緊手刀收藏！
隱藏代碼怎麼用？電腦、手機方法不同
電腦版（Windows／Mac）操作步驟：
開啟瀏覽器進入Netflix首頁並登入帳號
確認網址為：https://www.netflix.com/browse
在網址後方加入 /genre/代碼
👉 範例：https://www.netflix.com/browse/genre/1365（動作與冒險片）
手機或平板App：
Netflix App沒有網址列，直接在搜尋欄輸入「代碼數字」，下方就會跳出對應分類片單。
常用隱藏代碼一次看
🔥 最常看類型
動作與冒險片：1365
科幻與奇幻片：1492
浪漫愛情片：8883
驚悚片：8933
恐怖片：8711
喜劇片：6548
紀錄片：6839
音樂劇：1701
漫威系列：10118
各式動漫：7424
獨立電影：7077
🎬 經典必看
經典劇集：29809
經典電影：31574
經典戰爭片：48744
經典電視卡通片：11177
👨👩👧👦 全家一起看
迪士尼系列：67673
兒童與家庭片：783
🌏 各國電視節目
美食旅遊電視節目：72436
兒童電視節目：27346
韓國電視節目：67879
🔞 老司機最愛
18禁動作片：4698
成人動畫片：11881
LGBT片：5977
為什麼隱藏代碼好用？
Netflix首頁推薦主要依照演算法推送，若長期觀看同一類型作品，推薦頁面會變得單一，透過隱藏代碼，可以跳脫既有觀看紀錄，快速瀏覽冷門或細分分類，對於想找特定題材的人特別實用。下次再滑到懷疑人生，不妨試試這些神祕數字，說不定能挖到意想不到的寶藏片單，讀者趕緊手刀收藏！
