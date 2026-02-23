我是廣告 請繼續往下閱讀

媒體報導，立法院長韓國瑜上任後，多次在非公開場合向朝野黨鞭說明想法，建議2套遷建方案，分別是徵收圓山大飯店作為新院區，或在台北市仁愛路的空軍總司令部舊址興建全新大樓。國民黨立委洪孟楷今（23）日受訪說，國會遷建討論已久，院區空間確實太過狹小，若朝野能有共識，他樂觀其成。洪孟楷表示，立法院遷建的相關討論，其實早在前院長王金平時代就已啟動，之後蘇嘉全、游錫堃任內也都曾研議，游錫堃甚至召開過相關會議，他自己身為新北市立委，也曾陪同游錫堃拜會新北市長侯友宜，新北市也提出兩處地點，供立法院未來遷建評估。不過洪孟楷說，韓國瑜有相關構想，但目前尚未正式啟動程序，也未召開具體會議，若韓國瑜確實有意為立法院進行長遠規劃，打造百年、千年的國會建築，新春過後可邀集各黨團代表正式討論，讓計畫循序啟動。他強調，關鍵在於先釐清未來立法院的整體樣貌。洪孟楷指出，現行立法院院區分散，包括議場、中心大樓及青島東路一館、二館等建物，辦公與開會空間不足，連媒體採訪空間也相當有限，若未來啟動遷建規劃，相關配套與整體設計都需審慎評估。他強調，目前僅是討論開端，距離真正定案與成形仍有一段時間，但只要朝野形成共識，就能一步步往前推動，對此他抱持審慎樂觀態度。