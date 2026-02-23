我是廣告 請繼續往下閱讀

年初七新春開工首日，總統賴清德今（23）日於總統府召集五院院長茶敘，賴清德致詞時表示，因為是茶敘所以沒有設定議題，但既然是茶敘，也必然是茶聲、笑聲、談話聲，聲聲入耳。也感謝韓國瑜人還沒有到，聲音已經先到了，用一個「化」字來點出茶敘方向，希望朝野大事化小、小事化無、讓國家逢凶化吉，也坦言化誤解為理解、化分歧為團結非常困難，並非一蹴可幾，也並非茶敘就能夠完成，但為了國家、社會和人民要邁出第一步，所以不妨把今天的茶敘當作第一步。賴清德致詞時表示，今天是大年初七，也是年假後第一天上班，特別邀請五院院長來到總統府茶敘，五院的院長也應約而來，這是我國歷史上的第一次，自己要向五院院長表達最熱烈的歡迎。賴清德說，今天因為是茶敘，所以沒有設定議題，但是既然是茶敘，也必然是茶聲、笑聲、談話聲，聲聲入耳。雖然只是茶敘，但因為身為總統，肩負著推動國家進步的使命，五院院長也各有所掌，對國家也都有責任。所以今天的茶敘也必然是家事、國事、天下事，事事關心。賴清德也感謝韓國瑜，人還沒有到，聲音已經先到了，用一個「化」字來點出今天茶敘的方向，希望朝野大事化小、小事化無、讓國家逢凶化吉。賴清德也提到，記得在去年院長韓國瑜帶領朝野黨團代表前往美國祝賀川普總統就職時，自己也在總統府來為韓院長率領的朝野代表來餞行，當時特別提到，在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下。但非常可惜，去年的確錯過了許多機會，在新的一年開始，要把握這個契機，特別是台灣面臨國內外諸多挑戰。賴清德說，國家必然是要朝向化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛。雖然這非常困難，並非一蹴可幾，也並非今天茶敘就能夠完成。但總是要為了國家、社會和人民要邁出第一步，「所以不妨我們也把今天的茶敘當作是跨出的第一步」。最後賴清德說，今天準備了核桃糕，未來朝野可以和諧，也準備了金桔茶來請大家喝，希望國家能夠大吉大利，然後社會能夠吉利圓滿，然後國人在馬年可以馬上大吉。