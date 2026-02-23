我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市林園區一家診所前天（21日）上午驚傳暴力衝突！一名陪同母親看診的33歲劉姓男子，在繳費等待區疑因排隊順序與另一名掛號的55歲李姓男子發生口角，雙方從言詞交鋒演變成肢體互毆，在診間廳內激烈拉扯。警方獲報趕抵時衝突雖已平息，但雙方堅決互告傷害與公然侮辱，全案由林園分局受理，並依規定移送地方檢察署偵辦。事發在21日上午9點多，33歲劉姓男子陪同59歲母親前往高雄林園某診所看診。就在看診結束、護理人員連續唱名兩次請劉母繳費準備打點滴時，一名頭戴安全帽進診所掛號的55歲李姓男子，疑似因排隊先後順序與劉男產生誤解，雙方隨即爆發激烈口角。原本寧靜的診所瞬間變成格鬥場，李男與劉男情緒失控，在診所內相互拉扯並發生肢體碰撞。警方獲報到場時，衝突雖已停止，但雙方情緒依然激動，不僅互指對方先行挑釁動手，隨後兩人更至派出所提告傷害與公然侮辱。林園分局表示，目前已完成雙方筆錄受理報案，後續將透過調閱診所內的監視器畫面，進一步還原衝突過程並釐清肇事責任，全案將依法移送地檢署偵辦。