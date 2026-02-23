我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一對父女刮「2,000萬超級紅包」試手氣，突被一隻柴犬連叫三聲，隨後驚喜刮中100萬元大獎。（圖╱台彩提供）

過年全台瘋刮刮樂，不少幸運兒刮中大獎的驚喜故事也不少。一對身穿喜氣紅色外套的父女，鎖定過年最夯的「2,000萬超級紅包」，而女兒刮到一半，隔壁客人帶來的一隻柴犬，突然朝女兒連叫三聲：「汪！汪！汪！」，隨後父親便接手將刮刮樂刮乾淨，竟發現自己驚喜中了100萬元大獎。這家開出大紅包的彩券行位在台北市萬華區，名叫「寶興彩券行」，根據代理人許先生轉述，當天這對父女兩人都穿著喜氣洋洋的紅色外套，一進門就鎖定過年最夯的「2,000萬超級紅包」。挑選刮刮樂時，女兒用自己的幸運號碼，特定挑選尾數5號的刮刮樂，爸爸買下彩券後，女兒便在桌邊低著頭刮，就在此時，店內另一邊有位客人牽著一隻柴犬，原本安靜坐著的柴犬，突然轉頭朝向女兒清脆宏亮地連叫三聲：「汪！汪！汪！」突如其來的叫聲讓女兒稍微嚇了一跳，於是爸爸接手刮刮樂將剩餘的券面刮乾淨，這時發現好像中了大獎，經代理人確認後真的幸運刮中100萬元，店內客人與代理人都驚呼連連，笑著直呼：那隻對著女兒喊叫的胖柴犬，根本就是專程來報喜的「招財狗」啊！