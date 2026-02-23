中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今明兩天（2月23日至2月24日）全台多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春有局部短暫雨，西半部高溫上看30度，但早晚僅17至20度，溫差明顯。周三（2月25日）鋒面通過、東北季風增強，北台灣轉涼轉雨；周五（2月27日）再迎鋒面，228連假前天氣轉陰，周末中北部與東半部降雨機率高。
開工高溫飆30度 周三第一波變天
氣象署預報員鄭傑仁指出，今天開工日，全台多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部、恆春有局部短暫雨，類似天氣會持續至明天，西半部白天高溫26至29度，南台灣有機會上看30度，東半部25度左右，全台早晚低溫17至20度，要注意日夜溫差。
鄭傑仁說明，周三是本周第一波鋒面通過台灣的時間，隨後東北季風增強，基隆北海岸、東半部、恆春、大台北山區都會出現局部短暫雨，桃園以北平地也有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，北部、宜蘭白天高溫降到22至26度，中南部還是有30度，花東25至27度，各地低溫維持17至20度。
鋒面水氣影響 228連假全台濕透
鄭傑仁提及，周四東北季風減弱，不過新一波鋒面再次接近，桃園以北普遍有局部陣雨，東半部、中部以北山區、恆春有零星短暫陣雨。周五鋒面通過、東北季風增強，228連假前各地天氣就會明顯轉陰，逐漸改變。
鄭傑仁提醒，周六鋒面水氣搭配華南雲雨區東移，整個中部以北、東半部、恆春全天不定時有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地多雲，周日冷空氣減弱，仍有華南雲雨區影響，中部以北、東半部、恆春有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署
