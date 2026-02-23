我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聖路易紅雀韓裔投手奧布萊恩（Riley O'Brien）因右小腿拉傷，確定退出WBC韓國代表隊，他的缺陣讓本就傷兵滿營的韓國隊雪上加霜。（圖／路透／達志影像）

▲韓國隊總教練柳志炫面對主力接連折損一度陷入低潮，所幸靠著柳賢振的霸氣喊話，讓團隊重新找回凝聚力。（圖／取自KBO）

備戰2026年世界棒球經典賽(WBC)的韓國代表隊近期深陷「傷兵地獄」，不僅新生代火球男文棟柱與元兌仁相繼退賽，就連原本被賦予終結者重任的韓裔大聯盟投手奧布萊恩(Riley O'Brien)也在開賽前2週因右小腿拉傷宣告報銷。就在總教練柳志炫面臨崩潰邊緣之際，高齡39歲的老大哥柳賢振挺身而出，以一句「請相信我們」成功穩住軍心。據韓媒報導，總教練柳志炫為了徵召最快球速達160公里的奧布萊恩，曾親自飛往美國交涉，未料卻在賽前傳出噩耗。面對主力接連折損，教練團與選手的士氣難免受到嚴重打擊。此時，身為球隊精神支柱的柳賢振主動找上柳志炫喊話：「教練，留在這裡的我們會緊密團結、拚盡全力，請相信我們。」這番來自大聯盟資歷豐富的老將發言，讓柳志炫深受感動。柳志炫受訪時表示：「看到球員們因為隊友接連離隊而感到氣餒，柳賢振反而主動鼓勵教練團，真的非常感謝他。」這是柳賢振自2010年廣州亞運後，睽違16年再度披上國家隊戰袍。當年23歲的年輕王牌，如今已是陣中的定海神針。面對外界對體能與年紀的質疑，柳賢振霸氣回應：「和當年相比，改變的只有年齡。站在投手丘上投球的感覺，過去和現在完全一樣。」他不僅用笑容帶動球隊氣氛，也對遞補入選的劉泳澯與金澤延等後輩給予極大鼓勵。柳賢振說：「雖然有球員受傷退出，但也迎來了新的隊友。我努力營造開朗的氣氛，後輩們也都很配合。特別是陣中最年長的盧景銀前輩以身作則，現在團隊氣氛非常好，」除了精神層面的貢獻，柳賢振在實戰上的調整也相當順利。21日他在對陣母隊韓華鷹的練習賽中先發登板，主投2局僅被敲出1支安打無失分。儘管是今年首度實戰，他僅用了低於預期的19球就完成2局投球任務，隨後更在牛棚補投了21球以維持絕佳手感。看著柳賢振無可挑剔的狀態，總教練柳志炫也露出了久違的笑容。柳賢振充滿自信地表示：「下一次登板預計會投滿3局，我正針對WBC單場65球的投球限制進行體能調整。和去年同期相比，現在的狀態確實更好，接下來的比賽我會表現得更出色。」