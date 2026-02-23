我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院20日裁定，總統川普（Donald Trump）對等關稅無效，川普隨後就宣布以另條法律，對全球徵收10%關稅。川普週六透過社群發文，宣布10%關稅將上調至15%。因行政院副院長鄭麗君日前才宣布，與美國簽訂對等貿易協定，如今狀況有變，國民黨立院黨團總召傅崐萁說，台美貿易協議與1.25兆元軍購特別預算攸關台灣產業、國家安全及民眾福祉，行政院應盡快向立法院及社會公開相關細節，讓國人清楚了解，避免政策黑箱化。傅崐萁指出，近期美國最高法院判決，以及川普宣布對全球課徵15%的關稅，已影響過去談判基礎，但至今總統賴清德與行政院長卓榮泰，對相關議題未提出任何公開立場，立法院也尚未收到協議文本，使國會無法審議。他批評，民進黨政府對台美貿易協議的處理方式「肆意妄為」，先行簽署協議，甚至在最高法院判決尚未出爐之前就完成動作，導致台灣產業及孩子健康面臨風險，包括農林、畜牧、美豬美牛及相關內臟輸入問題。傅崐萁進一步說明，台灣在國際貿易上相對處於弱勢，韓國與日本已與美國建立貿易協議或FTA，而台灣尚無相關架構，對傳統產業、供應鏈及關稅管理造成重大挑戰。他呼籲，總統及行政院應提出具體因應方案，讓國會及國人掌握談判利基與基礎，才能有效支援台灣產業及經濟發展。對於1.25兆元軍購特別預算，傅崐萁表示，國民黨團將在本會期列入優先法案，提出自家版本。他指出，目前尚有約7000億元武器尚未到貨，涉及延續性進化與國防規劃。他強調，武裝台灣雖必要，但不是唯一方法，台灣更應回歸《中華民國憲法》，推動兩岸和平，避免以台獨假議題製造緊張，同時確保軍購支出可持續，避免排擠民生與建設預算。他直言，國防預算占年度總預算已達30%，遠高於GDP比例，若持續高強度執行，可能影響整體國家運作與民眾福祉。傅崐萁強調，國民黨立場明確：支援台灣產業、保障孩子健康、維護國家安全及社會安定，是黨團一貫原則。他說，黨團將經內部討論與黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜協調後，提出負責任版本，兼顧國防、經貿及國家安全，並全力支援台灣長期穩定與繁榮發展。