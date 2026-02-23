我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古天樂（左）與李若彤（右）是不少觀眾認定的經典版《神鵰俠侶》。（圖／摘自微博）

▲李若彤在賀年短片中化身紅衣喜氣的財神，要把好運發送給觀眾。（圖／摘自 IG@carmanlee0816）

▲李若彤開心灑紅包很喜氣，但手上的人形抱枕太像紙紮人偶，有點詭異。（圖／摘自 IG@carmanlee0816）

曾經與古天樂一起主演港劇《神鵰俠侶》、被萬千粉絲譽為「最美小龍女」的李若彤，馬年即將迎來本命年，儘管已快要邁向花甲之年，她勤於運動和保養，外表比同輩看來青春，只是本命年犯太歲，不能不多加小心。她日前發布的賀年影片，身穿喜氣的大紅上衣，抱著人形抱枕，化身財神祝觀眾馬年一切順利、發財，但抱枕卻被誤認成紙紮人偶，網友越想越不對勁。在李若彤發布的賀年影片中，只見她活潑的邊跳舞邊敲門說道：「馬年財神到，祝你順風順水順財神，有錢有地有租收。」她口中講著吉祥話，手上一面灑紅包，畫面充滿喜氣，臉上也露出開心的笑容。不過卻有網友看著她手上抱著的人形抱枕，感覺不太對，原來抱枕過於狹窄扁平，活像紙紮人偶的樣子，不是特別吉利。根據香港堪輿學家麥玲玲的解析，屬馬的李若彤在馬年本命年，運勢存在暗湧，若有沖喜就能化解衝擊的力量，否則要多小心，並多注意健康及慎防受傷，建議屬馬的人士若沒有置產計畫，可以考慮把家裡做一番維修、提升運氣，也要保持低調，免得容易招惹是非和遭小人攻擊，更要多關心自己和長輩的身體狀況。所謂的「沖喜」就是一般認定的結婚、添丁、置產等，對於享受單身生活的李若彤而言，結婚與添丁似乎都不符合實際，她最能馬上進行的就是先把家裡進行整修，有助於抗衡本命年犯太歲的負面影響。但麥玲玲也提醒馬年屬馬者有機會在職場上大放異彩，尤其任職大機構、政府部門等，更能施展身手，只是要小心鋒芒太露、招人妒忌而被攻擊，要明哲保身，維持圓融的人際關係。看來馬年對於屬馬的李若彤而言，不會平淡無聊，還是有機會開創一番新局面。