曾經與古天樂一起主演港劇《神鵰俠侶》、被萬千粉絲譽為「最美小龍女」的李若彤，馬年即將迎來本命年，儘管已快要邁向花甲之年，她勤於運動和保養，外表比同輩看來青春，只是本命年犯太歲，不能不多加小心。她日前發布的賀年影片，身穿喜氣的大紅上衣，抱著人形抱枕，化身財神祝觀眾馬年一切順利、發財，但抱枕卻被誤認成紙紮人偶，網友越想越不對勁。
李若彤賀年影片有點怪 人形抱枕看來像紙紮人偶
在李若彤發布的賀年影片中，只見她活潑的邊跳舞邊敲門說道：「馬年財神到，祝你順風順水順財神，有錢有地有租收。」她口中講著吉祥話，手上一面灑紅包，畫面充滿喜氣，臉上也露出開心的笑容。不過卻有網友看著她手上抱著的人形抱枕，感覺不太對，原來抱枕過於狹窄扁平，活像紙紮人偶的樣子，不是特別吉利。
根據香港堪輿學家麥玲玲的解析，屬馬的李若彤在馬年本命年，運勢存在暗湧，若有沖喜就能化解衝擊的力量，否則要多小心，並多注意健康及慎防受傷，建議屬馬的人士若沒有置產計畫，可以考慮把家裡做一番維修、提升運氣，也要保持低調，免得容易招惹是非和遭小人攻擊，更要多關心自己和長輩的身體狀況。
屬馬者在本命年要小心 勿人紅招忌
所謂的「沖喜」就是一般認定的結婚、添丁、置產等，對於享受單身生活的李若彤而言，結婚與添丁似乎都不符合實際，她最能馬上進行的就是先把家裡進行整修，有助於抗衡本命年犯太歲的負面影響。
但麥玲玲也提醒馬年屬馬者有機會在職場上大放異彩，尤其任職大機構、政府部門等，更能施展身手，只是要小心鋒芒太露、招人妒忌而被攻擊，要明哲保身，維持圓融的人際關係。看來馬年對於屬馬的李若彤而言，不會平淡無聊，還是有機會開創一番新局面。
資料來源：李若彤IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
在李若彤發布的賀年影片中，只見她活潑的邊跳舞邊敲門說道：「馬年財神到，祝你順風順水順財神，有錢有地有租收。」她口中講著吉祥話，手上一面灑紅包，畫面充滿喜氣，臉上也露出開心的笑容。不過卻有網友看著她手上抱著的人形抱枕，感覺不太對，原來抱枕過於狹窄扁平，活像紙紮人偶的樣子，不是特別吉利。
根據香港堪輿學家麥玲玲的解析，屬馬的李若彤在馬年本命年，運勢存在暗湧，若有沖喜就能化解衝擊的力量，否則要多小心，並多注意健康及慎防受傷，建議屬馬的人士若沒有置產計畫，可以考慮把家裡做一番維修、提升運氣，也要保持低調，免得容易招惹是非和遭小人攻擊，更要多關心自己和長輩的身體狀況。
所謂的「沖喜」就是一般認定的結婚、添丁、置產等，對於享受單身生活的李若彤而言，結婚與添丁似乎都不符合實際，她最能馬上進行的就是先把家裡進行整修，有助於抗衡本命年犯太歲的負面影響。
但麥玲玲也提醒馬年屬馬者有機會在職場上大放異彩，尤其任職大機構、政府部門等，更能施展身手，只是要小心鋒芒太露、招人妒忌而被攻擊，要明哲保身，維持圓融的人際關係。看來馬年對於屬馬的李若彤而言，不會平淡無聊，還是有機會開創一番新局面。