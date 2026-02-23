我是廣告 請繼續往下閱讀

年初七新春開工首日，總統賴清德今（23）日於總統府召集五院院長茶敘，而點心安排包括生仁糖、棗泥核桃、綠豆冰糕搭配金桔茶，充滿年節氣息，也傳遞「以和為貴」的核心精神，展現團結、圓滿與共同向前的期許。賴清德邀五院院長新春茶敘，外界聚焦過去一年多來朝野分歧，對此總統府在點心準備期盼傳遞「以和為貴」的核心精神。本次茶敘點心包括生仁糖、棗泥核桃、綠豆冰糕搭配金桔茶。其中生仁糖，是台灣農曆新年最具代表性的傳統點心之一，紅白相間的外型象徵喜氣與團圓；花生蘊含「吃花生，好事發生」的祝福，為新春茶敘鋪陳團結合作的開端。棗泥核桃象徵以和為貴、和諧圓滿，呼應五院在憲政體制下分工合作、相互尊重的精神，也提醒在多元意見中尋求最大共識，一起穩健推動國政，搭配金桔茶，象徵吉利圓滿，為茶敘增添溫暖與祝福。整體點心安排蘊含「以和為貴」的主軸，傳遞團結與共同努力的期許，為新的一年注入穩定前行的力量。