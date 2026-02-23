我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通部今日舉辦新春團拜。（圖／記者李青縈攝）

結束春節九天連假，交通部今（23）日舉辦新春團拜，部長陳世凱表示，習俗上雖然是開工祝福，但「交通隊」從疏運、氣象預報、觀光等都沒有停工，感謝大家的努力。他特別鞠躬感謝同仁，國旅新春開紅盤，平均每日出遊達到73萬人次，成長107%。交通部今日上午舉辦新春團拜，團拜先由部長、次長等向交通部及所屬單位代表拜年，同時各單位代表有互相道賀，期待新春交通體系平安、順遂。陳世凱致詞指出，習俗雖是開工祝福，但交通隊在新春沒有停工，特別感謝團隊在過年期間的努力。在軌道運輸方面，台鐵加上高鐵合計達到900萬人次的疏運量。在航運上，陳世凱指出，2月14日春節連假第一天，輸運量達到16.9萬人次，一舉突破機場有史以來紀錄；昨日連假最後一天也有16.2萬人次，幾乎打平疫情前最高紀錄。在經濟發展良好下國際旅遊也相當興旺。陳世凱感謝民航局、航港局以及氣象署努力，讓國人在收假後都可以順利返回工作崗位、讓大家清楚掌握天氣，這幾天氣狀況好，連帶國旅也在新春開紅盤，他更特別暫停致詞，向在場同仁鞠躬表達感謝。陳世凱說，主題樂園、國家風景區等合計，平均每天出遊人次從去年的35萬人次，成長到今年的73萬人次，年增率高達107%。觀光署數據揭露，全台國家風景區湧入逾387萬人次，平均每日達64.5萬人次出遊，比去年每日平均28.7萬人次成長約125%；尤其大年初三單日達84萬3,096人次，創下今年春節最高峰。主題樂園日平均達8.8萬人次，較去年成長約32%，初三、初四單日皆突破10萬人次，成為家庭出遊的重要選項。觀光署分析，出遊熱潮集中在初一至初四，四天就累積超過298萬人次；即使到初六收假全台仍有30萬人次出遊，顯示國人規劃旅遊更有彈性，出遊動能並未只集中在單一天。從區域來看，山海景區同步升溫，阿里山、東北角、北海岸、日月潭、雲嘉南等熱門風景區人潮明顯增加，不少旅客選擇登山步道、海岸景觀與老街聚落走春，也讓地方商圈與周邊產業同步受惠。