▲新社櫻花鳥森林是新社區最浪漫花園，佔地8公頃遍植河津櫻、八重櫻與香水櫻等數千株櫻花，現在正是賞櫻好時節。（圖／業者提供）

▲沿著高聳山壁遍植的香水櫻已開花六成，3月進入盛開花季，彷如奔騰而下的櫻花瀑布，美炸了！（圖／業者提供）

▲自中南美洲珍貴的金剛鸚鵡，擁有鮮艷羽毛，聰明伶俐，每天2場放飛秀成為最佳迎賓天使！（圖／業者提供）

賞櫻不用飛日本！台中市新社區櫻花鳥森林八重櫻、香水櫻紛紛綻放，紛紅花海美不勝收，與今年首度登場的麝香木粉紫浪漫花道相輝映，置身其間有如夢幻仙境，讓人樂而忘返。新社櫻花鳥森林是新社區最浪漫花園，結合有休閒，美食與露營的複合森林區，佔地8公頃，最引人入勝的是遍植了河津櫻，八重櫻，香水櫻，富士櫻，吉野櫻，墨染櫻等數千株，每年新春依序綻放，漫天飛舞的櫻花把園區𥺁點浪漫非凡，很有置身日本櫻花季氛圍！今年新登場的「嬌客」麝香木，近日也悄悄爆開粉紫浪漫，長約200公尺花道沿著白冷圳延伸，美不勝收。此外，沿著高聳山壁遍植的香水櫻已開花六成，3月進入盛開花季，猶若飄浮在空中的繽紛畫布，也像奔騰而下的櫻花瀑布，美炸了！櫻花鳥森林的另一主角，是來自中南美洲珍貴的金剛鸚鵡，擁有鮮艷羽毛，聰明伶俐，每天2場放飛秀成為最佳迎賓天使！此外，櫻花森林小火車是大小朋友的最愛，日式風格的車站及鐵道，環繞綠色秘境穿梭在浪漫的櫻花欉裡超浪漫。3月正是賞櫻好時節，不必飛日本，也不用到南投，走一趟新社櫻花鳥森林就能體驗雙重粉紫浪漫。門票資訊：入園2 0 0元可抵1 0 0元消費。櫻花祭即日起至3月3 1曰止。地址：台中市新社區協中街6號。電話（04)25815662。