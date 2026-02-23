我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（23）日在農曆新年第一天工作日開紅盤，上漲57.31點，報33663.02點，午盤成功站上34000點關卡，大漲407.85點，來到34013.56點，氣勢持續旺。台積電午盤翻紅，但也持續震盪，截至近中午12時，上漲5元報1920元。上櫃指數午盤持續走高，盤中一度來到305.07點高點，權值股則漲跌不一，台積電午盤震盪，上漲5元，報1920元；鴻海上漲1.5元，報228.5元；台達電上漲70元，報1330元；廣達則呈平盤，報286元；聯發科翻黑跌40元，報1815元；富邦金上漲0.9元，報96.1元。觀察盤面焦點，被動元件及PCB載板成為吸金主力。被動元件龍頭國巨一開盤便急拉漲停鎖死，帶動族群氣勢。而PCB載板族群欣興、景碩也雙雙鎖漲停，台光電早盤也表現亮眼，不過截至午盤漲勢收斂，微漲0.23%。反映美光在春節期間的漲幅，今日記憶體族群也呈現強勢補漲。華邦電早盤小幅震盪，但午盤再度飆上漲停板，鎖死在116元；旺宏也表現不俗，截至午盤漲逾5%，南亞科也走強漲逾5%。面板雙虎成交量顯著放大，價量齊揚。群創漲幅超過 6%，交投極為熱絡；友達則微漲0.62%。傳產與題材個股也強勢大漲。台玻今日開盤後不斷走高，早盤亮燈漲停鎖死；台橡也強攻漲停。綠能股如聯合再生也漲停板；軍工股雷虎早盤則一度攻上漲停，隨後漲勢收斂，截至午盤漲逾7%，題材面熱度極高。今日台股補漲力道強勁，主因在於消化春節期間亞股與美股（特別是半導體與 AI族群）的漲幅。雖台股強勢，但大盤站上34000 點後，需觀察是否有獲利了結壓力和指標股的回檔修整。