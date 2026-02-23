我是廣告 請繼續往下閱讀

今（23）日是農曆初七開工日，總統賴清德邀請五院院長茶敘，賴清德致詞時說，因為是茶敘所以沒有設定議題，但為了國家、社會和人民要邁出第一步，所以不妨把今天的茶敘當作第一步。立法院長韓國瑜在茶敘後也開記者會，他說將邀請總統賴清德到立法院國情報告，朝野也會用「統問統答」方式，給總統該有的禮遇。韓國瑜說，他在茶敘向賴清德提到「化」這個字，也呼籲朝野應以理性、耐心與智慧化解衝突，雖然政壇常有高度攻防與衝突，但仍應展現溫暖的人性面，並期盼此次茶敘能成為未來常態與典範。韓國瑜指出，目前立法院有許多法律案與預算案待審，其中包括中央政府總預算與特別軍購預算，這些議題均受到執政黨高度關注，他建議賴清德遇到任何問題時，應善用耐心與智慧處理，並主動與立法院溝通，以促進議案順利進行。韓國瑜認為，不愉快的誤會與衝突應盡早化解，以維持和諧的立法院氛圍，他已邀請總統賴清德親自到立法院，向立法委員及全國民眾說明國家內外各項議題及憂慮，同時介紹政府希望立法院在下一會期解決的問題，賴清德也已欣然接受邀請。韓國瑜說，雖然國情報告方式還要召集朝野黨團討論，但應該採統問統答方式進行，給予賴清德該有的禮遇。他強調，新的一年，應凝聚各界力量，讓台灣充滿希望與樂觀，交出良好成績單，保障國人安心。