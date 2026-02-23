我是廣告 請繼續往下閱讀

曾是實況主出身的嘉義市議員顏翎熹，因外型亮眼，加上窈窕好身材，在網路上擁有超高人氣，更被粉絲封為「最美議員」。春節期間，她透過社群平台接連發布多支拜年影片，向支持者送上新年祝福，其中一段於初三上傳的影片特別引發討論，短時間內吸引大量網友湧入觀看與按讚。畫面中，顏翎熹穿著粉色一字領上衣，坐在床邊以輕鬆口吻向大家問候，提醒連日拜年奔波後也要好好休息，養足精神迎接新的一年。畫面風格溫馨帶點居家感，她一邊對鏡頭甜笑，一邊送上祝福，最後還俏皮地鑽進被窩，營造出自然親切的氛圍。影片曝光後迅速在網路發酵，不少粉絲留言大讚「真的是台灣第一正議員」、「結尾整個太可愛啦」、「美女議員，加油」，甚至有人笑稱「怎麼已經看這影片2小時」，按讚數很快突破萬人，討論度持續攀升，再度展現她從實況圈延伸到政壇後依舊不減的人氣。不過，真正讓留言區暴動的，卻是畫面上的字幕設計，由於字幕位置恰巧擋住了畫面亮點，讓許多人直呼「字幕君不要啊啊啊」、「上什麼字幕啦」、「字幕君出來，保證不打你」、「請重新上片，把字幕拿掉，拜託」、「明明咬字都很清楚，為什麼要字幕啦」，這支拜年片意外成為春節期間的熱門討論焦點。