買一送一2026開工速食優惠！必勝客表示，單點大披薩外帶11款口味下殺199元；達美樂買1送2，拿坡里、摩斯漢堡買一送一，三商炸雞「買5送6」，肯德基A+B兩件49元。麥當勞早餐豬肉滿福堡兩件69元、漢堡王1+1洋蔥圈烤牛堡搭飲料69元，平均一顆漢堡35元有找。Popeyes炸雞套餐99元多一套。本文整理最新9大速食優惠一次掌握吃到3月。
必勝客：買一送一！11款大披薩下殺199元、套餐55折
必勝客表示，即日起至3月2日限時8天開工優惠：
◾️買一送一！巧克力QQ球5顆「買一送一」59元；買起司三重奏豬肉條「免費送小份薯金幣」75元。
◾️11款大披薩199元！必勝客平日外帶單點11款大披薩199元，口味包括：夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、義式培根黃金薯、蒜香起司燻雞培根，推薦雙拼口味有「四小福＋照燒雞」、「四小福＋熱帶鳳梨海鮮總匯」，一次滿足兩種願望。
◾️套餐55折！必勝客PK APP限定「發財開吃餐」499元起，1個大披薩＋3款副食＋1瓶飲料打55折；另有「財運噴發餐」888元起，1個火山熔岩餅皮大披薩＋1個大披薩＋2樣副食＋1瓶飲料也是55折。
◾️個人披薩買2送1、指定披薩買1送2！個人披薩「買2送1」210元起、指定大披薩套餐「免費送可樂」，還有「一公尺派對盒好運醬淋」1688元。
達美樂：火山大披薩299元！買1送2優惠代碼
達美樂2026開工優惠：
◾️優惠代碼「797041」：外帶精選口味火山大披薩299元。
◾️優惠代碼「131169」：外帶買大披薩送大披薩再送可樂，相當於買1送2只要590元起。
拿坡里：買一送一新品大披薩優惠！外帶小披薩169元起
拿坡里披薩・炸雞表示，開工全台門市139間內用或外帶都爽吃優惠：
◾️大披薩買一送一！即日起至3月4日，拿坡里新品大披薩買一送一優惠，外帶兩個大披薩特價490元（原價880元）！指定口味包含：金賞烏魚子／濃起司五重／招牌牛丼／雙享口味，免費送大披薩（口味任選）。
◾️外帶披薩優惠！拿坡里小披薩169元、大披薩269元，到店內用或外帶優惠。
三商炸雞：買5送6！
三商炸雞2026首度推出港風「避風塘炸雞」新品，以金黃蒜酥包裹炸雞外層，蒜香濃郁，2月24日至3月16日限時開賣。
◾️買5送6！外帶5塊避風塘炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價333元（原價765元）。
◾️炸雞買10送10！外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」特價199元（原價480元）。
◾️外帶「6塊炸雞桶」特價199元（原價390元）
肯德基：A+B兩件49元起！6顆蛋撻禮盒199元
肯德基表示，2026年全新優惠方案來應援，2月24日起推出「A＋B兩件49元」、「A＋B兩件69元」天天肯定省兩大超值優惠。
◾️「A＋B兩件49元」
A區：黃金超蝦塊、薯餅、四塊上校雞塊、雙色轉轉QQ球
B區：百事可樂（小）、七喜（小）、檸檬紅茶（小）、無糖綠茶（小）
◾️「A＋B兩件69元」
A區：花生吮指嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡、咔啦脆雞、八塊上校雞塊
B區：雙色轉轉QQ球、薯餅、百事可樂（中）、原味蛋撻-超極酥、玉米濃湯（小）
◾️優惠碼「50483」7塊咔啦脆雞特價299元。
◾️優惠碼「50484」6顆原味蛋撻-超極酥禮盒199元。
麥當勞：買一送一！豬肉滿福堡35元有找 四件大套餐101元起
2026開工迎接棒球賽事TEAM Taiwan，麥當勞2月23日至3月31日，全台門市開吃38張「一起挺優惠券」，歡樂送優惠同享，最高省下2538元。
◾️買一送一！中杯可口可樂、Zero、雪碧、檸檬風味紅茶、冰焦糖奶茶、金選美式咖啡（冰／熱）7大飲品「買一送一」。
◾️兩件59元起！薯餅兩件59元，大薯、6塊雞塊「兩件99元」、平均50元有找，豬肉滿福堡兩件69元。
◾️最便宜早餐套餐79元起，四件組套餐101元起、五件組套餐169元起、雙人套餐209元起。
漢堡王：買一送一！洋蔥圈烤牛堡＋飲料69元
漢堡王開春即日起至3月31日，「新春好食光」優惠券繼續吃，包括雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等多款點心、人氣飲料都「買一送一」；最便宜個人套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」只要99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也才99元，「1+1」自由配69元、89元，整張現省1305元好划算。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
摩斯漢堡：買一送一！咖啡、奶茶「第二杯10元」
摩斯漢堡表示，應援開工首發優惠一次整理！
◾️買一送一！2月23日大杯摩斯咖啡「買一送一」。
◾️第二杯10元！2月24日至3月8日，大杯摩斯咖啡／摩斯經典奶茶「第二杯10元」。
◾️2月23日至3月8日，三款指定飲品「香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」，任選2杯85元優惠。
◾️早餐「元氣牛肉蛋堡＋大杯冰紅茶」優惠價85元。
MOS Order App「MOS跨店取」2月23日至3月15日，期間推出限時限量組合（每項優惠限量千組，售完為止）：
◾️「元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶」2入套組優惠價170元
◾️「大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶」任選6杯優惠價210元
Popeyes：炸雞套餐99元多一套！
Popeyes「開工雙重應援」快閃優惠等到了：
◾️免費送薯條！2月20日至3月13日，凡到店不限金額消費免費送「肯瓊裹漿脆脆薯條S」乙份。
◾️炸雞套餐99元多一份！2月23日至2月25日連續3天，購買「都是腿爽脆炸雞餐」加99元多一套。
資料來源：必勝客、達美樂、拿坡里、摩斯漢堡、三商炸雞、肯德基、麥當勞、漢堡王、Popeyes
