我是廣告 請繼續往下閱讀

《鏡週刊》報導，面對年底九合一選戰，國民黨主席鄭麗文因不斷強調要與中國國家主席習近平見面，且國民黨還在立法院杯葛國防特別預算，讓基層相當憂慮，認為鄭麗文太親中。鄭麗文今（23）日受訪對此不願多談，僅說這些都是傳聞不是新聞。談到軍購案，鄭麗文強調，民進黨自始至終將重要國家議題排除在國會之外，導致國民黨及在野黨無法參與討論，甚至成為政治背鍋的對象。但從戰後至今，國民黨一向是支援國防力量的主要政黨，不論執政或在野，但外界都對國民黨有很深的誤解，最主要都是因為民進黨惡意的造謠。她表示，目前1.25兆元軍購特別預算自起草以來，內容完全黑箱化，至今仍語焉不詳，民進黨對於對美關稅談判及軍購特別條例的處理方式，使國會無法掌握完整訊息，導致軍購延宕、政策不透明。鄭麗文批評，目前的軍購計畫不僅涉及傳統對美軍購，也包含對台灣軍工產業的投資，然而至今仍未有具體內容或公開說明。她強調，若繼續黑箱操作，只會加深社會誤解，並對國家安全造成重大傷害。國民黨將積極主導軍購議題，提出自身版本，並希望能直接與美方溝通，以確保台灣獲得合理、有效的國防資源。對於近期美國最高法院判決宣告原本關稅協議自始無效，鄭麗文表示，這使台灣面臨更大不確定性，她呼籲賴清德政府應盡快提出具體做法，向國會及民眾交代，避免政策延宕與社會疑慮。鄭麗文強調，國民黨將秉持團結台灣、維護全民福祉的立場，持續監督與推動國防與經貿相關政策，確保國家安全與長期穩定。