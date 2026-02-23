房子蓋了沒人住？根據內政部不動產資訊平台統計，最新低度使用住宅數據，2025年上半年低度使用住宅比率為10.43%，年增1.11個百分點，寫下近15年來最高紀錄，也是統計以來的次高紀錄，不過5年內的新成屋空屋率反而下滑，顯示新的房子實際居住需求穩定，但去年上半年景氣表現欠佳，可能一方面換屋族入住新房屋，但市場交易下滑也導致空屋增加。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，長期來看空屋率攀升後，對於房價多少都會產生抑制效果。
2025年上半年空屋率 創15年來最高紀錄
統計顯示，全國低度使用（用電）住宅比率，以整體長期趨勢觀察，2009年低度使用住宅比率10.68%，為統計以來的相對高點，之後呈下降趨勢，2021年下半年達到長期低點的8.66%，之後開始緩步上升。2025年上半年低度使用住宅比率10.43%，為統計以來的次高點。
統計各坪數區間，全國以「20坪以下」比率19.26%最高，其中，除台北市12.40%、新北市14.24%、 連江縣15.03%、新竹市17.59%及新竹縣18.08%以外，其餘各縣市比率都大於20%。
空屋率攀升、有抑制房價效果 雙北以外預售屋增加最明顯
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2024年第四季到2025年第一季新成屋完工約8.5萬戶，不過屋齡5年內的空屋率逆勢減少，推估入住自用占有相當比例，但換屋後可能導致原本住宅空置，加上景氣表現欠佳，交易量縮後導致整體空置率拉高，長期來看空屋率攀升後，對於房價多少都會產生抑制效果，空屋率增加可能也與房貸政策緊縮有關。
至於待售新成屋宅數統計，則是明顯雙北以外的區域增加最為明顯，桃園市去年上半年待售新成屋為2萬宅，台中市1.8萬宅，台南市1.1萬宅，高雄市1.4萬宅，數量都比新青安上路前明顯增加，也寫下近6年以來新高，新北市則是維持1.96萬宅，台北市最少僅4142宅。
資料來源：內政部不動產資訊平台、信義房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
