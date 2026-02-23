我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院裁定美國總統川普（Donald Trump）所動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模對等關稅措施「違憲」，然而不到24小時，川普宣布對全球課徵10%暫時性關稅，21日又宣布將提高至15%。對此，作家「漂浪島嶼」指出，2026新的一年才剛開始，川普便受到嚴重挫折，4月中國行，或許將成為川普的「取暖之行」，而日本、台灣可能成為籌碼。漂浪島嶼表示，全球關稅被最高法院打槍，世界質疑川普威信，加上近日全美民調7成認為川普不誠實，國內支持大降，2026年新年開始，美國總統川普受到嚴重挫折。4月中國行，或許將成為川普取暖之行，近日特別點名2017年訪中，檢閱儀仗隊歷史，中國承諾會以史上最盛大場面，作足給川普面子。漂浪島嶼續指，對於我行我素的川普，在民主體制之內，常常制肘民主制度的規範，像是關稅被打槍，匯率不聽命，甚至街頭NO KING不斷，或許更欣羨中國一人說了算的政體，就像用AI自製合成戴王冠的川普大帝照片。「美國失意，中國取暖」成為4月中國行的主軸，中國不僅面子上做足，裡子上也會讓川普滿意，重點送出去的大禮，總是要交換什麼。「日本、台灣可能成為籌碼。」漂浪島嶼分析，日本走向自立國防，美國會放手到甚麼程度？台海要不生戰端，台灣要如何處置？區域勢力重組，中美大國似乎開始顯露底牌談判定奪。在中美4月會面，日本高市早苗3月訪美，希望能搶先進行會商建立共識。至於台灣送上晶片、守著關稅、捧著軍購，能否讓川普在訪中時不生變卦，依然關注愛護台灣，成為憂心的課題。漂浪島嶼更引述了詩人艾略特詩作《荒原》名言：「4月最殘忍，從死了的土地，滋生丁香，混雜著回憶和欲望……。」同時也示警提到，當中美共謀，4月是最殘忍的月份，但是世事多變，說不定1個月內突發狀況，4月行就突然取消，最盛大歡迎成為泡影。