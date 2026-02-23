我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡健雅將在4月登上Zepp New Taipei舉辦限定演唱會。（圖／躍耳娛樂提供）

靈感來自演唱會實錄 放下華麗回歸音樂本質

▲蔡健雅希望透過這次演唱會，讓自己的作品自然傳遞好能量。（圖／躍耳娛樂提供）

售票資訊一次看 CUBE卡友享專屬禮遇

節目資訊

售票資訊

金曲歌后蔡健雅基於「希望每一首作品都留下好的能量和信息」的初衷，將於4月4日在Zepp New Taipei舉辦《國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B-Sides 這不是巡迴演唱會》，她坦言自己捨不得讓專輯中的非主打歌默默存在，因此想把它們再推一把，讓這些作品重新被聽見、被理解，《NOWNEWS今日新聞》也整理全網最完整票價、售票資訊，門票將於3月11日透過KKTIX開賣，中午12點開放CUBE信用卡優先購票，下午2點全面啟售。日前剛推出《Let’s Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》限定USB的蔡健雅，透露正是在為影音作品開會時，萌生「Into The B-Sides」的概念，這次場地選在能與粉絲近距離互動的空間，刻意跳脫大型巡演規格，暫時放下華麗視覺與舞台設計，讓焦點回歸音樂本身，她強調這「不是巡迴」，雖然不只一場，但場次不會太多，希望以精緻、限定形式呈現。出道多年，蔡健雅坦言心境已與年輕時不同，過去渴望被看見、被肯定，如今則更在意音樂是否能帶來療癒與連結：「寫這首歌代表什麼？是否與我和世界產生共鳴？」她不追求標籤式的高尚，而是希望作品自然傳遞好能量，籌備過程中最大的難題，是歌單的取捨——一張專輯動輒七首非主打歌，要從眾多作品中篩選，既痛苦又珍惜，但她透露最終歌單鋪展出自己的人生歷程，也藏有驚喜。《國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B-Sides 這不是巡迴演唱會》將於4月4日舉行，3月11日12:00起開放CUBE信用卡優先購票，14:00全面開賣，演唱會當日1F與2F站席優先購卡友可使用專屬入場通道，並獲得親繪創作限定周邊乙份，為這場限定演出留下紀念。時間：2026/ 4 / 4（六）19:00​地點：Zepp New Taipei 新莊宏匯廣場8F（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）票價：NT$ 2,800 / $2,200 / $1,800 / $900（身障優待票）✧ 2F座席NT$ 2,800（劃位座席，請依票面座位排號入座）✧ 1F站席NT$ 2,200（請以票面序號順序，依照工作人員指示整隊入場）✧ 2F站席NT$ 1,800（請以票面序號順序，依照工作人員指示整隊入場）✧ 1F身障席 NT$ 900（劃位座席，請等待現場工作人員協助入座，因周邊區域為站立觀賞，視線可能受影響，敬請理解與留意。）＊小樹點兌換購票資格活動「另一面的蔡健雅互動套票」限量140份✧ 套票含：2,200站席門票1張 、演唱會後見面會及親繪創作限定周邊乙份✧ 活動詳情請詳：https://cathaybk.tw/26B6C88C3＊CUBE信用卡優先購票優先購票：2026/03/11(三) 12:00 - 13:59止 (限區限量售完為止)✧ 國泰世華CUBE信用卡優先購票專區：https://cathaybk.tw/26B6F96LR✧ 享優先入場通道及親繪創作限定周邊乙份✧ 每位KKTIX會員限購4張＊一般購票·KKTIX售票系統全面開賣購票時間：2026/03/11（三）14:00 - 2026/04/04（六）18:59期間✧ KKTIX購票網頁：https://kktix.link/tanya26✧ 每位KKTIX會員限購4張，可支援行動裝置購票(請留意如已於國泰世華 CUBE 信用卡優先購票，購買滿4張票券即無法再次購買)