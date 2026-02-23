我是廣告 請繼續往下閱讀

紅豆食府天母店有8位民眾在除夕夜用餐後，隔天出現腹瀉、嘔吐等症狀，衛生局於18日通知停業。北市衛生局今（23）日表示，紅豆食府已提供改善措施、從業人員教育訓練證明等，同意於22日下午2時復業，但是否為食物中毒，檢驗結果尚未出爐。北市衛生局提到，2月17日晚間接獲醫療機構通報，有8位民眾在16日、也就是除夕夜晚上前往紅豆食府天母店用餐，內容包括冷盤、螃蟹油飯、雞湯、清蒸龍虎斑、紹興豬腳等，但用完餐後，到2月17日上午陸續出現腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀，達通報6人以上停業規定。2月18日上午通知餐廳停業。業者需完成所有工作人員教育訓練，提具改善措施經衛生局審查暨衛生缺失複查合格始得復業。北市衛生局今表示，紅豆食府已提供改善措施、從業人員教育訓練證明，並經衛生局於2月22日上午複查合格暨審查通過，已同意於2月22日下午2時復業。另外，食物中毒與否，衛生局說明，因檢驗結果尚未出爐，是否為食品中毒案件，尚待檢驗結果是否符合「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」始能認定。