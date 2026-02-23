我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮縣長徐榛蔚年底將卸任，國民黨預料將由吉安鄉長游淑貞接棒參選，力保花蓮縣版圖，不過無黨籍的花蓮市前市長魏嘉賢22日無預警宣布參選，投下震撼彈。游淑貞今（23）日受訪說，尊重魏嘉賢的決定，但她有信心，會守住花蓮縣的藍天。國民黨今舉行新春團拜，立院黨團總召傅崐萁與游淑貞都出席，傅崐萁受訪時還特別把游淑貞拉到身旁，一起受訪。但傅崐萁談完關稅議題後，再被問到花蓮縣選情，僅說關稅是全國議題，比其他事情都更重要。游淑貞受訪說，國民黨歷來依序依法完成提名程序，魏嘉賢目前無黨籍，因此黨內提名將如期進行。她強調，自己過去20年的施政成績有目共睹，將持續為花蓮爭取產業復甦與交通建設，也期盼鄉親肯定國民黨努力，讓黨繼續執政。至於傅崐萁是否可能回鍋參選？游淑貞說機率非常低，傅崐萁在中央具影響力，將協助地方黨員，國民黨也希望讓年輕世代承擔未來責任。魏嘉賢22日在臉書發表影片表示，選舉對他而言，不是爭奪權力，而是守護家鄉的承諾。他指出，花蓮正站在關鍵路口，自己將以經驗與行動打造「看得見的未來」，並呼籲民眾「把花蓮交給我，讓我們一起向前」。