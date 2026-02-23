韓職（KBO）培證英雄隊已於今日順利結束為期3天2夜的台北訪問行程。在這次「快閃」北上的行程中，培證英雄不僅與WBC中華代表隊完成了兩場極具意義的練習賽，更對台北大巨蛋的硬體設施給予高度評價，稱其為「最先進的巨蛋球場」。此外，球員們在緊張的春訓日程中，也特意撥冗參觀國立故宮博物院，進行了一場深度文化之旅。
台北大巨蛋驚豔韓職球團 認證「最先進」設施
根據《SportalKorea》報導，培證英雄隊於21日與22日在台北大巨蛋與WBC中華隊進行了兩場不公開練習賽。儘管雙方協議不公開詳細比分與個人紀錄，但培證英雄球團對於能在此場地比賽感到非常滿意。
培證英雄球團官方表示：「能在這座最先進的圓頂球場與台灣代表隊進行實戰對抗，對我們準備新賽季來說是非常寶貴的經驗。」球員們普遍認為大巨蛋的草皮感與室內空間設計已達國際一流水準，對於正處於春訓階段的選手來說，是絕佳的實戰檢測場地。
韓國球員快閃故宮 感受文化體驗
除了球場上的對決，培證英雄隊在抵達台北的首日（20日）便造訪了名列世界四大博物館之一的國立故宮博物院。球員們暫時放下了厚重的重訓與戰術訓練，透過觀賞中國歷代王朝的文物與藝術品進行「心靈充電」。
球隊隊長林志列在行程結束後感性表示：「在台北體驗了非常多元的內容。這是我第一次參觀國立故宮博物院，館內的展覽非常豐富且令人印象深刻。與中華隊這支強旅交手後，我感覺我們球隊也在成長。我們會帶著這份自信，在接下來的高雄春訓中補足細節，以最好的狀態迎接新賽季。」
台韓棒球外交 交流練習賽有望常態化
此次訪問也開啟了台韓職棒更高層級的對話。培證英雄總經理許承弼在訪台期間，特別會晤了中華職棒大聯盟（CPBL）會長蔡其昌，針對未來擴大兩國棒球交流的方案進行深度探討。
雙方在會中達成初步共識，未來除了持續推動春訓期間的場地與技術合作外，更研議將「台韓練習賽」常態化，透過定期的實戰交流提升兩國職棒的競爭力。培證英雄隊已離開台北，返回位於高雄的春訓基地。此次台北之行不僅讓韓職球員體驗了台灣的棒球硬體設施與文化底蘊，也成功透過運動進行了成功的國民外交。
消息來源：SportalKorea
