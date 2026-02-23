我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯文哲聽不懂江和樹的抖音哏，西屯區參選人劉芩妤在後掩嘴大笑。（圖／翻攝江和樹臉書，2026.02.23）

台灣民眾黨前後任黨主席過年期間到中部跑透透拉抬小雞聲勢，黃國昌走到哪被嗆到哪，柯文哲則是一路感受支持者溫暖關懷。據了解，柯文哲私下拜訪多位台中政壇友人企圖壯大陣營，並忍不住對一名友人感慨「為什麼我被關了那麼久，大家還願意跟我拍照？」「台灣人就是理性，都有在看的，不會有人莫名其妙就要來嗆你」。黃國昌、柯文哲大年初四、初五到中部走春，拉抬黨提名的縣市議員聲勢，但黃國昌在彰化走到哪裡都被嗆，不僅發生幕僚對抗議者塞糖事件，彰化人還隱喻當地特有的「送肉粽」儀式，高舉「送國昌」紙板揶揄他。民眾黨原擔心隔天柯文哲台中行程也受嚴重干擾，緊急加派護衛隊在週遭警戒，不料5個公開行程雖有些小插曲，但沒人來嗆柯文哲，反而有不少民眾主動送暖。江和樹在最後一個行程突然來個抖音哏，對他說「阿北恭喜你，你讓我恭喜到了！」暗喻阿北終於重獲自由，柯文哲露出不解表情，西屯區參選人劉芩妤在後掩嘴大笑。據了解，柯文哲與黃國昌座車司機是同一人，他初四跑完黃國昌的車餘悸猶存，初五向其他司機透露「我昨天車子4度差點被砸，不斷向對方拜託說『我只是跑車的，不是民眾黨的人』才逃過，想不到今天換載柯文哲，氣氛差這麼多。」柯文哲結束西屯走春行程後，在台中拜訪4位政界友人。據透露，他在一位無黨籍議員家裡，忍不住感慨「為什麼我被關了那麼久，大家還願意跟一個戴著電子腳鐐的『犯人』拍照，到底是人民有問題，還是司法真的讓人民失去信心？」雙方也聊到整天沒被嗆，還收穫不少關懷與鼓勵，柯文哲說，他覺得自己在人民眼中不是罪人，還是有很多人相信自己在做對的事，也有對的人願意繼續支持、相信他，「台灣人就是理性、都有在看的！不會有人莫名其妙就要來嗆你」。