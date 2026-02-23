我是廣告 請繼續往下閱讀

2015年國慶日的「台灣國」成員毀損國旗案，在經歷長達10多年的司法爭議與釋憲停滯後，終於塵埃落定！全案起因於陳儀庭、陳妙婷及劉珮瑄（現改名劉薇薇）等人在新北市中正橋割裂國旗並折斷旗桿，歷經二審無罪的逆轉判決，以及高等法院因質疑《刑法》侮辱國旗罪違憲而聲請釋憲、停審8年。高等法院於去年重啟審理改判3人有罪。最高法院於23日駁回上訴，全案定讞。回溯案情，2015年「台灣國」成員陳儀庭、陳妙婷聯手劉珮瑄、徐大為及廖安祈等5人，在國慶日這天，前往新北市永和區中正橋割破十多面國旗並折斷旗桿，隨即遭檢方依侮辱國旗罪嫌起訴。案件進入司法程序後，一審新北地院簡易庭判處5人各拘役 20 天，得易科罰金2萬元。其中，徐大為與廖安祈因未提起上訴，判決定讞；然而陳儀庭、陳妙婷與劉珮瑄不服判決提出上訴，全案移由新北地院合議庭改依普通審理程序重新審查。二審案件逆轉，新北地院合議庭認為，3人毀損國旗的行為本質上是為了表達特定的政治意見，屬於「象徵性言論」，而此類政治性言論應受到《憲法》言論自由最高度的保障。因此撤銷原判決，改判陳儀庭等3人無罪，不過檢方對此結果表示不服，再度提起上訴。全案上訴至高等法院後，法官認為《刑法》中的「侮辱國旗罪」可能牴觸《憲法》保障的言論與思想自由，且有違比例原則之虞。因此，高院於2017年11月裁定停審，並聲請釋憲。然而，隨著大法官會議改制為憲法法庭，該釋憲案卻始終沒有結果，導致案件在長達8年的時間裡陷入停滯。面對漫長的司法等待，高等法院認為迅速且適時的審判是不可或缺的基本司法人權，不應因釋憲進度受阻而無限期懸置，遂於去年8月裁定恢復審理。高院指出，雖然毀損國旗屬於政治性的象徵言論，但為了兼顧國家尊嚴及公共利益，法律仍得針對這類言論的傳播方式進行合理限制。最終認定陳儀庭等3人行為違法，各處拘役15天得易科罰金1萬5千元，即便陳妙婷、劉珮瑄（已改名劉薇薇）2人再度提起上訴，最高法院仍於23日駁回上訴，全案定讞。