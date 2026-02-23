我是廣告 請繼續往下閱讀

年初七新春開工首日，總統賴清德今（23）日於總統府召集五院院長茶敘，會後立法院長韓國瑜表示，總統賴清德欣然答應願意赴立法院國情報告，並接受統問統答，在朝野黨團協商同意後，自己就會正式行文邀請。對此總統府回應表示，總統除了當面感謝韓院長的邀請外，也再度表達在合乎憲政程序下，「欣然前往立院國情報告」。對於韓國瑜在茶敘後表示，總統賴清德願赴立院國情報告並採統問統答方式進行。對此總統府發言人郭雅慧表示，今天五院茶敘時間歷時一個半小時，氣氛和樂，五院院長針對關心的議題，彼此暢所欲言，包括總預算、關稅、財劃法、國情報告、軍購特別條例等多元議題皆有所觸及。郭雅慧說，有關赴立法院國情報告一事，總統賴清德除了當面感謝韓院長的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。最後郭雅慧表示，總統賴清德感謝五院院長參與，促成今日茶敘圓滿順利，面對外部環境快速變遷，挑戰甚多的情形下，衷心期盼五院以國家最大利益、國民最大利益為目標，團結一致使國家持續穩健前進。