《NOWNEWS今日新聞》詢問穆𤋮姸婚姻狀況，經紀人表示，穆𤋮姸與家人正在澳洲過新年，她個性向來低調，雖然婚變傳言沒少過，但她還是一樣的回覆：「謝謝大家關心！」

百億能源大廠千金穆熙妍（本名潘欣欣）的家境十分優渥，過去曾被蔡康永形容是「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，不過她時常強調自己是家族中唯一的公眾人物，希望家人能保有隱私，因此幾乎不在社群分享家庭生活，多年來她面對婚姻狀態的各種揣測，始終抱持著態度平靜，表示外界評論不必一一回應，重點是把生活過好。近期穆熙妍又被傳出與結婚12年的老公傳婚變，曾是兩性暢銷作家的她對感情有獨特觀點，她也罕見談到感情觀，坦言：「離婚不等於失敗。」提到演藝圈的隱形富豪，台灣女星穆熙妍絕對榜上有名，其父潘文芳、伯父潘文炎共同創辦的「昱晶能源科技」，在巔峰時期的市值一度突破300億台幣，曾是全球前六大太陽能電池廠，2010年單年淨利就高達43億台幣。除了家族企業背景，穆熙妍剛出道時，父親便送上價值7000萬台幣、位於台北小巨蛋對面的豪宅作為禮物。即便身家不菲，她仍憑藉溫哥華華裔小姐冠軍的知性形象，在寫作與時尚界自立門戶，並沒有成為價值觀偏差的公主。身高173公分、52公斤的穆熙妍，當媽後依舊維持纖細體態，根據《三立新聞網》報導，她受訪當天僅以雞胸肉與無糖豆漿為一餐，連經紀人都稱她是身邊最自律的人。穆熙妍坦言父親潘文芳生前對她要求最嚴，只看結果不問過程，從小被推去參加各式比賽，養成強烈好勝心與高標準要求，父親2017年辭世後她幾乎每天想起對方，年節氣氛也不復以往。2014年她與老公史天威結婚，夫妻低調鮮少放閃，近來婚變傳聞再起，對此她坦言婚姻若走到分居或離婚，只是生活形式的改變：「我不會覺得離婚就是失敗，或結婚就一定很好。」這樣的說法展現她對關係的理性態度，也顯示她不以外界標準定義幸福。穆熙妍回顧年輕時在感情中曾努力尋求安全感，想證明自己被放在第一位，如今則明白激情並非長久關鍵，她直言：「懂比愛更重要。」在她看來真正讓關係走遠的，是彼此理解與尊重，而不是濃烈的情緒。橫跨名媛、時尚、主持與寫作領域，穆熙妍坦言最嚮往的是專心寫作，但需要大量獨處時間，目前生活節奏仍難以實現。她形容自己適應力強，「關關難過關關過」，無論身份如何轉換，都能從容面對。