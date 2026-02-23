我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧學叡（如圖）自《超級星光大道》出道，2007年發行首張個人專輯知名度大增。（圖／翻攝自盧學叡IG）

盧學叡昔0收入吞藥尋死！痛曝0收入人生低潮

▲盧學叡（如圖）於《單身行不行》中痛曝人生低潮。（圖／翻攝自命運好好玩官方頻道）

盧學叡壓力山大！爸不捨：怎麼這樣對待自己

▲盧學叡（如圖）本月7日才剛辦完生日音樂會。（圖／翻攝自盧學叡IG）

38歲歌手盧學叡，自歌唱選秀節目《超級星光大道》第一屆拿下殿軍出道，憑藉高亢、清亮美聲受到矚目，2007年發行首張個人專輯知名度大增，怎料，短短2年嚐到爆紅滋味，竟讓他自負起來，便與唱片公司解約，致使陷入人生低谷，更因爸爸1句話「做任何事情，不是第一的話，就乾脆別去做了」，壓力瀕臨崩潰，盧學叡痛心自問：「我是不是真的這麼失敗？那時看存款沒剩多少，我就吞了藥物後，做了不好的示範⋯⋯」坎坷歷程令人心酸。盧學叡曾於訪談節目《單身行不行》中，談及出道爆紅到陷入低谷尋死的歷程，2007年僅僅18歲便發行首張個人專輯的他，一夕竄紅，合作邀約不斷，月入5、60萬不是問題，決心扛起家中生計，便要爸媽主動請辭工作，怎料，2009年發完第2張專輯，走紅滋味令盧學叡自負起來，一切開始變調。當時，盧學叡一邊拍戲、錄音，在台北與花蓮之間奔波長達2個多月，體力與心理狀態瀕臨崩潰，不禁委屈自問：「怎麼會把自己搞到這樣？」於是他咬牙切齒，撐到2009年10月與唱片公司解約，開始自力更生，可是一年才5、6個工作，「慢慢變成0收入，連去餐飲店打工，老闆都覺得我在開玩笑。」「無法在娛樂界闖蕩，出外打拚也沒辦法」，盧學叡陷入人生低潮，心中不斷傳來爸爸從小的教育理念——「做任何事情，不是第一的話，就乾脆別去做了」，無所適從的徬徨、壓力如排山倒海疊在盧學叡身上，「我是不是真的這麼失敗？那時看存款沒剩多少，我就吞了藥物後，做了不好的示範。」想過一了百了，盧學叡對爸媽感到愧疚，「會不會少了我，就不是爸爸媽媽的負擔了」，被送往醫院後，他大難不死，歷經藥物用量致死率2倍以上的危急程度，盧學叡一睜開眼，仍見家人不離不棄，尤其爸爸對他說：「上帝視你為珍寶，你怎麼會這樣對待自己？」使盧學叡重新振作，開始改寫人生。