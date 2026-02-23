我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節9天連假結束，今（23）日初七迎來百業開工日，總統賴清德邀請五院院長於總統府舉辦新春茶敘，立法院長韓國瑜也應邀與會，引發政壇高度關注；而賴清德在致詞時表示，儘管沒有設定議題，但既然是茶敘，也必然是茶聲、笑聲、談話聲，聲聲入耳。對此，前立委林濁水直言，茶敘以「秘密儀式」進行，應該是舉世所有國家前所未有，讓他不禁直呼：「太古怪、太神秘、太不正常了！」林濁水表示，除非是「秘密組織」、「秘密宗教」，否則包括新春團拜，團拜做為節慶儀式依例公開進行，而正常的大禮堂也是公開場合；但是如今在總統府大禮堂，最高國家機關，總統、五院院長的新春團拜茶敘，卻是全程閉門進行，團拜竟成了「秘密儀式」？應該是舉世所有國家之所未有，真神秘。林濁水續指，更神秘的是，過去賴總統召集五院協商，大家事先就都不看好，結果也都不了了之，只成為「儀式性的打哈哈」，換句話說「形為協商，實為打哈哈儀式」。那麼這一次的團拜？很神奇，民眾早預期會演變成「形為打哈哈，實為正式協商」，而且「形為五院協商，實為行政立法協商」及「形為行政立法協商，實為綠和不包括白的半個藍的協商」。「茶敘會是採取不預設議題的方式來進行，且在會前也不預設目標，為什麼要這麼強調？很古怪。」林濁水直言，古怪歸古怪，但是當韓國瑜、江啟臣急著在除夕發表聯合聲明時，這個閉門秘密團拜式協商已經被定性，而且幾乎已經預告會有正面結果。有正式議題的正式協商無結果，無正式議題的茶敘才有結果。林濁水直呼：「太神秘了，太曲曲折折又歪歪曲曲，太不正常了。」但這就是「不正常國家」在「不統不獨的現狀」，以及「大雜燴憲政體制的現狀」下，逃避不了的現實。不過，無論如何先不急著計較國家有多不正常，且讓不得已而必然出現的怪異「秘密團拜式協商」為軍購預算、台美關稅兩大緊急事件解決開個頭再說。