▲警方於今（23日）上午上午10時35分許在新北市林口區將李男逮捕。（圖／翻攝畫面）

台北車站內昨（22日）13時05分傳出有一名男子手持10公分的水果刀遊蕩，目擊民眾立即報警。警方獲報到場後，發現男子已離開現場，所幸過程中並未揮舞或做出攻擊動作，未造成民眾傷亡。而涉案的李男一路沿著騎樓、巷弄等處逃逸，行徑路線相當狡猾，疑似規避監視器拍攝。逃亡21小時後，警方於今（23日）上午於新北市林口區將李男逮捕到案。據了解，中正一分局忠西所昨（22日）13時05分接獲民眾報案稱有一名男子持刀，立即啟動快打馳赴現場，到場時李男已離開現場。經調閱監視器發現，李男於通過公園、許昌路口時，將一把長約10公分之水果刀持於手中，過程中無拿起揮舞或與民眾衝突，亦無攻擊民眾情形，後於經過許昌街17號前將刀收至背包內。經警方搜集相關事證循線鎖定男子身分後，立即向台北地檢署聲請拘票，並持續擴大調閱監視器掌握李男行蹤，於今（23日）上午10時35分許在新北市林口區逮到李男，訊後依違反刑法恐嚇公眾移送地檢署偵辦，詳細犯案動機仍有待後續進一步調查釐清。