統一企業集團海外布局火力全開！董事長羅智先打造「亞洲流通生活大平台」戰略正式進入擴張期，旗下菲律賓7-11市占率突破85%，穩坐當地超商龍頭。2026年預計投入最高60億披索（約新台幣32.5億元），挑戰年底達成5000店，與台灣形成雙龍頭格局。綜合外國媒體報導，台灣市場方面，7-11穩居龍頭，截至2025年底全台門市已超過7200家。菲律賓7-11則成立於1982年，統一超於2000年取得經營權，並在2025年將持股比例提升至56.88%，持續強化掌控力。根據年報資料，菲律賓7-11自2022年恢復獲利，2023年營收首度突破新台幣400億元，達439.73億元。2024年營收更攀升至930億披索（約新台幣503.8億元），展現強勁成長動能。2025年資本支出約50億披索，2026年預計提升至50至60億披索。展店速度同樣驚人。截至2025年底，菲律賓7-11門市已超過4450家，預計2026年底達成5000店目標，平均每年新增約500店。未來將持續深耕馬尼拉都會區，同時加速拓展北呂宋島，並大舉進軍民答那峨（Mindanao）與維薩亞斯（Visayas），其中南部與中部新展店將占新增門市一半以上。在地化策略是勝出關鍵。菲律賓7-11推出「Crunch Time」店型，目前已超過2600家門市，主打現炸雞與炸物搭配白飯，成功貼近當地飲食習慣。此外，引進CITY CAFE與CITY PRIMA咖啡品牌、強化代收服務與非現金支付工具，也有效提升客單價與單店營收。儘管短期面臨電子煙下架、電子錢包系統不穩及總體經濟波動等挑戰，統一超仍看好菲律賓市場的高市占優勢與成長潛力。當展店藍圖一步步落實，台、菲兩地超商版圖持續擴張，這場橫跨東南亞的零售競逐戰，才正要進入高潮。