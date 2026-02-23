我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌卸任立委後，隨即高調成立競選總部，近來更是積極到地方掃街，然而，他在大年初四（20日）前往彰化縣二林鎮發福袋時，遭機車騎士酸嗆好幾聲：「臭豎仔！臭豎仔！」下秒一名志工拿糖果塞住男子嘴巴，引發熱議。對此，作家苦苓分析，2026民眾黨的縣市長席位可能完全歸零，並點出黃國一定會有條件的退選，待藍營執政後，可能當上法務部長。苦苓今（23）日在臉書發文表示，「傲驕的孔雀」黃國昌也到處拜票發春聯了，雖然到處被人嗆聲，很少政客這麽惹人討厭，他仍然唾面自乾，還狡辯說自己堅持不做小綠，難道努力做小藍、變小紅就很光榮嗎？做為台灣第3大黨、第2大在野黨，民眾黨自然不能在2026的大選中缺席，尤其是縣市長，怎麼樣也得N+1、多個一兩席才行，但到底有沒有搞頭呢？苦苓進一步指出，首先是新竹市，國民黨已經決定禮讓高虹安，反正選不過，乾脆做個順水人情，但是高虹已經在一審宣判時退出民眾黨了，她現在是無黨籍身分，就算選上了也不能算在民眾黨身上，想要N+1，反而先變成N-1了，糟糕；另外一個國民黨可能禮讓的，是嘉義市的張啟楷，可惜對手民進黨的王美惠太強，再加上現任市長黃敏惠的「暗助」，就算藍白合，不，是白藍合，藍不會真心付出的，張啟楷也打不贏，結果還是N+0，糟糕。至於宜蘭縣，苦苓分析，國民黨不管是立委吳宗憲或議長張勝德出來，加上民進黨的林國漳形成「三角堵」，陳琬惠如果硬要選，也只能扮演民眾黨一貫的「成事不足 、敗事有餘」，結果還是N+0，糟糕；那麼唯一的希望就在新北市了，黃國昌可以選到底，和李四川、蘇巧慧鼎足而三，然後幫國民黨把六都人口最多的新北市丟掉，這下子冤仇可結大了，這下子2028也不用再搞什麼藍白合了，這下子國民黨心心念念要拿回的政權，也成了竹籃打水一場空。苦苓續指，然而以「超速仔」的個性和作風，他打賭黃國昌絕不會選到底，一定會有條件的退選，而且這個條件，絕不會是多換幾個民衆黨的提名席次，而是黃國昌個人的政治利益，譬如國民黨答應將來執政之後，讓黃國昌當法務部長！「至於2026民眾黨的縣市長席位，可能完全歸零、甚至變成N-1，糟糕了。」苦苓直言，也沒多糟，反正柯P出來之後，黃國昌就變成了唯唯諾諾的「太子監國」，何況他的民眾黨主席也沒剩幾天了，就乖乖回去練肌肉、當網紅、賺斗內⋯⋯忍耐一下，等著接2028年國民黨重返執政之後，那熱呼呼的法務部長聘書吧！最後，苦苓更以台語俗諺狠酸：「睏罔睏，嘜眠夢！」要黃國昌還是醒醒吧！