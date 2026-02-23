我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委徐欣瑩今（23）日上午出席新竹縣政府與縣議會新春團拜，與新竹縣長楊文科及其縣府團隊、新竹縣議會議長張鎮榮等人互道新春如意。徐欣瑩表示，感謝楊文科帶領縣府同仁過去一年的打拚，面臨國際情勢瞬息萬變，新竹縣作爲AI科技城市，盼竹縣成為引領世界的風。徐欣瑩表示，對楊文科及縣府同仁過去的努力感到相當敬佩，迎接新的一年，國際局勢快速變化，科技發展日新月異，新竹縣是全世界最有潛力的科技城市，正共同迎接新時代的來臨，須隨時做好準備。徐欣瑩指出，AI教父黃仁勳曾表示「發展AI要先問過台灣」，那麼台灣發展AI就要看新竹；日前已提出「科技AI」和「有愛的（AI）」的雙AI政策，期盼未來和縣府同仁攜手邁進，讓新竹縣不僅是新竹的風有名，更能成為引領世界科技的風。隨後徐欣瑩也前往縣議會與議長及議員一同參加團拜，徐欣瑩表示過去擔任兩屆縣議員，回到議員像是回娘家，倍感溫馨；並向議長及議員們祝福新春如意心想事成，城市欣欣向榮。