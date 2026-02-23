今（23）天是春節連假過後的開工日！命理專家小孟老師表示，有「5個生肖」將會財運連發60天！包括屬虎、豬、猴、兔、雞的朋友，可以好好把握新年發大財的機會，其中屬雞的人財運最旺，除了投資之外，也可以存定存，讓荷包大加分！

Top1：屬雞

屬雞的朋友，開工後可聽取一些理財專家的建議，了解理財方式，或是用什麼方法判斷市場的情況，讓你有更精明的思考，投資對你有利的標的物，另外屬雞的人物欲特別強烈，建議如果有多的資金，除了投資之外，可以多做一些定存，也是一種不錯的理財方式，讓你的荷包更加分。

▲2026開工，小孟老師表示屬雞的人財運最佳。（示意圖／由 AI 生成，NOWNEWS 監製）
Top2：屬兔

屬兔的人，開工後是正財大旺的開始，可以開始把一些多的資金，拿來做一些投資，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式，不要擔心自已會損失太多，可用小額投資嘗試看看，只要願意開始，就會慢慢找到適合自己的投資理財方法。

Top3：屬猴

屬猴的人開工後想要用不同方式，來增加自己的財富，可以考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議每個月規劃固定投入資金，不用給自己太大的壓力，慢慢投資就會有獲利產生。

▲屬猴的人可定期定額投資，慢慢來就會有獲益產生。（示意圖／記者李青縈攝）
Top4：屬豬

屬豬的朋友，開工後財運終於脫離了壓力期，先前可能有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金，但開工後你的正財運越來越好，而且正財能量也越來越順，慢慢你會有多餘的資金可多做一些事。

Top5：屬虎

屬虎的人開工後，在投資偏財的運氣逐漸變強，能好好布局你想投資的事物。另外自己也開始會有一些較強烈的欲望，了解自己的金錢狀況，對你來說也是一件好事，有句話說「你愛理財，財就會愛你」。

資料來源：小孟老師

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

