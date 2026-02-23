我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱俊彰致送新任校長宋曜廷聘書。（圖／記者李青縈攝）

台灣師範大學今（23）日舉辦校長交接典禮，卸任校長吳正己將印信交接予新任校長宋曜廷，象徵責任傳承與使命延續，宋也贈送代表校園的紀念品，也期待吳卸任後可以重拾運動興趣。宋曜廷表示，以前常開玩笑，吳校長以校為家，經常半夜一、兩點才回家，希望能夠不要到三、四點才能回家。台師大學第15任校長交接典禮，依序進行新任校長聘書頒授、並由教育部常務次長朱俊彰監交印信交接，並進行宣誓儀式，以及致贈卸任校長紀念品等流程。典禮現場冠蓋雲集，包括前考試院院長黃榮村、前內政部長黃昆輝、全國校友總會名譽理事長王金平、前教育部長曾志朗，以及歷任校長、台大系統夥伴學校等代表。朱俊彰感謝卸任的吳正己帶領台師大成為雙語標竿大學、與台積電開設半導體學分學程、邀請諾貝爾獎得主頂尖學者演講、境外生佔比達一成三，位居國立大學之冠等，促成國際教學研究大樓募資突破3億，充分顯示台師大已躍升為「連結世界的國際型大學」。教育部也將持續支持台師大在教育創新與人才培育上的各項作為。宋曜廷致贈吳正己一個以學校百年建築為主題的雕刻作品，以及匹克球拍。宋解釋，雕刻作品是手工一磚一瓦雕刻出來，象徵師大師生把吳校長的貢獻刻在心裡；球拍則是考量他以前運動健將，但因為工繁忙都犧牲掉了，因此訂製最近漸漸流行的匹克球球拍，希望卸任後重拾興趣。吳正己笑稱自己前天卸任，昨天就已經跑去游泳，還被說游得慢了。回想剛接任時，非常戰戰兢兢，把任務交出去後總算比較舒坦，感謝全體師生、校友與行政團隊的支持與共同努力。他表示，過去數年面對高教環境劇烈變動，台師大持續深化學術研究量能、推動國際合作與雙語教育，期盼未來在新任校長帶領下，持續凝聚共識、再創高峰。宋曜廷表示，這是承擔責任的時刻，隨著時代不斷推進，社會變遷帶來的諸多問題，例如AI對個學術領域帶來的新知識技能的需求；少子化和高齡化對教育帶來新的衝擊；整體社會變遷所引發的師道式微；以及大學本身發展所需要的經費資源競爭等等，都讓大學的經營面臨極大的挑戰。宋曜廷說，以往我們常開玩笑說吳校長以校為家，經常半夜一兩點才回家。現在要將師大各面向的發展全部維繫甚且提升，希望自己不要到三四點才能回家。自己將以「奠基、躍升、新師大」為核心願景，回應當前高等教育面臨的人口結構轉變、數位科技浪潮與教育典範轉型等挑戰。