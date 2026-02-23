我是廣告 請繼續往下閱讀

日本東京晴空塔22日晚間發生重大事故，塔內電梯故障急墜停止運作，導致20人受困在電梯內將近6小時，雖然最終全數平安脫困，但在受困的時間內，20人如何解決生理需求引發網友熱議。朝日電視台的評論員玉川徹也特別在節目中指出這個問題，事實上，晴空塔電梯內設有俗稱「椅子」的防災櫃，裡面就有可供急用的可攜式廁所。綜合日媒報導，22日晚間8時15分左右，連接東京晴空塔4樓與天望甲板的電梯在運行途中發生故障，導致20名乘客受困於電梯內，直到23日凌晨2時02分左右才脫困，20人被迫在電梯內待了近6個小時，雖然脫險後眾人健康均無大礙，但在受困期間如何解決生理需求，「廁所地獄」備受外界關注。今年63歲的玉川徹在節目中談到此事時，心有戚戚焉地表示「自己上廁所的次數越來越頻繁」，對於受困乘客如何解決如廁問題十分在意。並強調這和看電影前會有意識地先去上廁所不同，遊客是在搭電梯時突然遭遇意外，應該很少有人在搭電梯前會想到要先去清空膀胱。玉川徹的看法受到許多日本網友認同，社群網路陸續湧現「排泄問題是危及生命的問題」、「想上廁所怎麼辦？太可憐了」、「如果是我，一定尿褲子了」等等討論。事實上，多家日本媒體在報導中均指出，晴空塔的電梯內設有「防災櫃」，裡面有可供急用的可攜式廁所，配備抗菌凝固劑與拉繩塑膠袋，具有吸水能力以及消菌、去除異味的功能，將塑膠袋套在防災櫃上，便能當成臨時馬桶使用。由於日本多發地震，民眾受困電梯在地震中是常見的災情，因此電梯的應對裝置，包括簡易可攜式廁所、飲用水、手電筒等等，都是官方建議需要準備的物資。只不過，當時是20人同時受困電梯，男女老少都有，要在沒有獨立空間的情況下如廁，依舊是相當折磨人的考驗。