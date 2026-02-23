我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院裁定美國總統川普所動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模對等關稅措施違憲，川普隨即依據「122條款」對全球課徵10%關稅，不久後他又宣布將把稅率提高至15%。對此，學者認為，美國與各國洽簽的貿易協議應還是會遵守，川普應該不太可能會將稅率拉抬至15%。美國最高法院在20日做出重大判決，裁定川普去年實施廣泛的全球性關稅無效。川普隨即簽署一項公告，依據貿易法第122條款，對全球各國徵收10%進口關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天。不過，他21日發文宣布，將把全球關稅提高至15%，未來幾個月，將發布全新且符合法律規範的關稅，延續「讓美國再次偉大」的政策方向。目前白宮尚未回應何時將簽署更新行政命令，恐使全球貿易再次陷入混亂。對此，亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時分析，美國最新公布是保證百分之百遵守與各國談判好的貿易協議，因此，他也希望已經和美方談好的國家也要遵循協議，既然如此，川普就不可能在已經和台灣同意這15%稅率不疊加的情況下，又讓台灣課徵15%加上最惠國待遇（MFN）稅率的122條款。而由於這是美方可以去單邊決定的。邱達生表示，因此接下來，川普會在這 150天內，把122條款的法源補足，也就是來取代「國際緊急經濟權力法」，這段期間內，川普也會改啟動301調查。他指出，301調查是針對國家。至於232條款是針對品項，像是半導體、藥品、鋼鐵、鋁，是針對品項；但301是針對國家，「尤其是對於我們台灣，可能會動用『一般301』條款調查。」邱達生認為，以目前白宮最新說法來看，就是要台灣恪遵談判的貿易協議，如果要恪遵，應該不至於會拉抬到122條款的15%稅率疊加MFN稅率。