我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣長參選人、副縣長陳見賢今（23）日出席新竹縣政府新春團拜活動，並表示在縣長楊文科的帶領下，縣府團隊始終致力於提升服務鄉親的品質與效率，積極推動各項重大建設與社會福利，落實對「老中青幼」各世代的全方位照顧。​值此新春之際，除向縣民致上誠摯的新年祝福，陳見賢強調未來將秉持「深耕基礎、厚植未來」的信念，繼續為新竹縣民服務，全力打拚，建構宜居幸福生活。​陳見賢指出，未來將持續在基層建設與公共服務中導入數位科技，深度整合警政、衛政、社政等系統，落實長者日常照護服務。此外，為翻轉城鄉落差，將持續推動校舍環境改善，透過教育資源的精準再分配，確保縣內每位學子都能享有公平且優質的學習環境。​在交通運輸方面，陳見賢強調，將配合都市通勤需求，積極落實捷運級公車系統，並持續推動捷運路網。未來將透過跨域合作，逐步實現大新竹捷運藍圖，力求緩解尖峰時段的交通壅塞，進一步提升區域整體的通勤動能與便利性，帶動區域整體發展。陳見賢認為，​身為台灣科技產業重鎮，新竹縣的經濟布局至關重要，未來將全力加速「台知園區」與「竹科三期」的推動進度，營造優質投資環境，吸引高附加價值企業進駐，擴大在地研發能量與就業機會；同時，結合中小企業輔導方案與數位轉型策略，協助在地產業升級。​陳見賢承諾，他將以高效的執行力，協助地方產業在變動的國際局勢中保持核心競爭力，引領新竹縣邁向科技與民生並進的方向穩健前行。